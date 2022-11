Примера. Новый провал Сетьена, промахи Серлота и три удаления в дерби Севильи

Максимально сумбурное дерби. Обе команды как с цепи сорвались, думая о грубости не меньше, чем о футболе. Плюс вмешалось извечное желание испанских судей быть в центре внимания.

В первом тайме при равных составах "Бетис" играл намного острее. Борха Иглесиас и Руибаль выбегали на Буну в результате умных комбинаций, но промахивались. "Севилья" же единственный раз угрожала воротам после ошибки Сабали, но и там Рафа Мир подвел партнеров.

Первое удаление заработал Монтьель, когда прямой ногой въехал в соперника на скорости. "Бетис" наказал за него почти сразу - помог рикошет от ноги Хесуса Наваса.

По такой игре гол "Бетикос" казался точно не последним, но вскоре бес попутал Фекира, который отмахнулся в единоборстве. Нарушение на "оранжевую" карточку, и судья должен был выбрать, а он, видно, соскучился по вниманию - и вот уже игра 10 на 10.

На старте второго тайма Руибаль еще раз вывалился на ворота, но снова пробил ужасно. И снова после момента "Бетис" подвел один из лидеров - на сей раз, прямой ногой в голеностоп Жордану влетел Борха. Зачем?!

3 - This is the first derby between Real Betis and Sevilla with three players sent off in the match in LaLiga in the 21st century. Update. https://t.co/AYP4L1IEfn