Примера. Новый провал Сетьена, промахи Серлота и три удаления в дерби Севильи

Максимально сумбурное дерби. Обе команды как с цепи сорвались, думая о грубости не меньше, чем о футболе. Плюс вмешалось извечное желание испанских судей быть в центре внимания.

В первом тайме при равных составах "Бетис" играл намного острее. Борха Иглесиас и Руибаль выбегали на Буну в результате умных комбинаций, но промахивались. "Севилья" же единственный раз угрожала воротам после ошибки Сабали, но и там Рафа Мир подвел партнеров.

Первое удаление заработал Монтьель, когда прямой ногой въехал в соперника на скорости. "Бетис" наказал за него почти сразу - помог рикошет от ноги Хесуса Наваса.

По такой игре гол "Бетикос" казался точно не последним, но вскоре бес попутал Фекира, который отмахнулся в единоборстве. Нарушение на "оранжевую" карточку, и судья должен был выбрать, а он, видно, соскучился по вниманию - и вот уже игра 10 на 10.

На старте второго тайма Руибаль еще раз вывалился на ворота, но снова пробил ужасно. И снова после момента "Бетис" подвел один из лидеров - на сей раз, прямой ногой в голеностоп Жордану влетел Борха. Зачем?!

3 - This is the first derby between Real Betis and Sevilla with three players sent off in the match in LaLiga in the 21st century. Update. https://t.co/AYP4L1IEfn — OptaJose (@OptaJose) November 6, 2022

Второй тайм мог стать феерией команды Мануэля Пеллегрини, которая обожает атаковать пространство, но после фола Борхи хозяева были вынуждены закрыться в своей штрафной. К их чести, делали они это умно, эффективно - моментов у "Севильи" не было. Лишь на 81-й минуте Гудель метров с 25-27 сумел сравнять счет - как говорят, такие не берутся.

Наверное, гол серба справедлив, ведь команды так много ошибались, что на победу не наиграла ни одна. В таблице "Бетис" теперь делит 3-4 места с "Атлетико", имея 24 балла. У "Севильи" - 17-е место и 11 очков.

13-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Севилья" - 1:1

Голы: Навас, 43 - Гудель, 81

"Бетис": Браво - Сабали, Песселья, Эдгар Гонсалес, Алекс Морено - Гвидо Родригес, Карвалью (Гуардадо, 58) - Каналес (Виллиан Жозе, 90+1), Фекир, Руибаль (Луис Энрике, 57) - Борха Иглесиас

"Севилья": Буну - Монтьель, Гудель, Рекик, Акунья (Теллес, 46) - Жоан Жордан (Дольберг, 78), Ракитич - Ламела, Оливер (Эн-Несири, 50), Папу Гомес - Рафа Мир (Навас, 43)

Предупреждения: Карвалью, 45+3, Луис Энрике, 83, Алекс Морено, 88, Браво, 90 - Акунья, 38, Ламела, 66, Папу Гомес, 70, Гудель, 75, Теллес, 83

Удаления: Фекир, 45+3, Борха Иглесиас, 49 - Монтьель, 38

На этот матч очень сильно повлияло странное решение Хосе Мунуэры Монтеро. На 17-й минуте арбитр выписал прямую красную Арицу Элустондо в эпизоде, где никакого злого умысла в помине не было.

Это по итогу и позволило "Валенсии" устоять, ведь на старте игры на поле была только одна команда, и "Ла Реал" заслужено вышел вперед уже на 10-й минуте - это Гильямон так неудачно перехватил прострел.

После удаления "Валенсии" стало намного легче, и она довольно быстро отыгралась благодаря бильярдному удару Лино с линии штрафной.

При этом "Сосьедад" и дальше играл острее, качественнее, создавал больше моментов. В сущности, баски даже вдесятером не победили только из-за плохой реализации Александра Серлота- в первом эпизоде его удар отразил на линии ворот Джемерт, а во втором норвежец попал в перекладину. За весь второй тайм "Валенсия" ответила на это лишь плотным ударом Маркоса Андре издали - мяч чиркнул штангу.

В таблице после ничьи "Сосьедад" остался 6-м с 23 очками; столько же баллов у "Бетиса" и "Осасуны", но у них лучше разница голов. "Валенсия" же поднялась на 11-е место с 16 очками.

13-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Валенсия" - 1:1

Голы: Гильямон, 10 (автогол) - Самуэл Лино, 25

"Реал Сосьедад": Ремиро - Элустондо, Субельдия, Ле Норманн, Рико - Мерино (Гевара, 82), Субименди, Ильярраменди (Горосабель, 46) - Браис Мендес (Пачеко, 46) - Карлос Фернандес (Магунаселайя, 46), Серлот

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Паулиста (Озкачар, 29), Джемерт, Гайя - Муса (Фулькье, 75), Гильямон (Нико Гонсалес, 62), Алмейда - Клюйверт (Кастильехо, 75), Маркос Андре (Дуро, 62), Самуэл Лино

Предупреждения: Рико, 8, Субименди, 90

Удаление: Элустондо, 17

Назначение Кике Сетьена в "Вильярреал" уже напоминает катастрофу. Под руководством экс-тренера "Барсы" "Желтая субмарина" не обыграла "Хапоэль Беер-Шева" (2:2), проиграла "Атлетику" (0:1), "Леху" (0:3) и вот теперь "Мальорке".

Как и всегда, контроль мяча у Сетьена превышает 70%, но с моментами беда. В первом тайме Мурики открыл счет, замкнув прострел. Также "Киноварь" могла забивать после сольного прорыва Хауме Косты, но там "Вильярреал" выручил Рульи.

64% - Vedat Muriqi ???????? has scored 64% of the RCD Mallorca’s goals in LaLiga this season (7/11), the highest percentage for a player in the competition this term. Pirate. pic.twitter.com/bDfBNfxkLc — OptaJose (@OptaJose) November 6, 2022

Сами хозяева начали создавать остроту лишь в середине второго тайма, да и то лишь за счет индивидуальных действий Чуквезе. Саму сперва пробил чуть мимо штанги, замыкая прострел, а затем выстрелил издали в перекладину.

Ну, а больше у бывшего победителя ЛЕ и моментов не вспомнить - печаль и только. Ндиай прекратил мучения "Вильярреала" на 75-й минуте, когда удвоил счет шикарным издали с лету.

Хавьер Агирре знает, что делает. Его "Мальорка" уже 12-я с 16 очками. У "Вильярреала" при куда больших ресурсах 8-е место и 18 баллов.

13-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Мальорка" - 0:2

Голы: Мурики, 32, Ндиай, 75

"Вильярреал": Рульи - Фемения, Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено (Мохика, 90) - Парехо, Капу (Моралес, 90) - Чуквезе, Баэна (Пино, 64), Тригейрос (Жексон, 46) - Данжума

"Мальорка": Райкович - Гонсалес, Вальент, Настасич, Копете, Хауме Коста - Дани Родригес (Антонио Санчес, 72), де Галларета (Батталья, 87), Баба (Гренье, 90+2), Ли Кан Ин (Ндиай, 72) - Мурики (Абдон, 87)

Предупреждения: Чуквезе, 49, Альберто Морено, 58, Баэна, 64, Пау Торрес, 75 - Баба, 41, Гонсалес, 47, Ли Кан Ин, 55, Дани Родригес, 60, Мурики, 71, Хауме Коста, 83