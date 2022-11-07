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Жерар Пике попал в заявку Барселоны на матч Примеры

Испания
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Жерар Пике попал в заявку Барселоны на матч Примеры

Фото: Eurosport

Новина українською

Защитник Жерар Пике, который на днях завершил карьеру футболиста, вошел в заявку каталонского клуба на матч 14-го тура Ла Лиги против "Осасуны".

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5 ноября Пике, казалось бы, в последний раз сыграл за "Барселону" на "Камп Ноу". Подопечные Хави Эрнандеса обыграли "Альмерию" (2:0). Тем не менее, очень похоже на то, что это был последний матч Жерара на домашнем стадионе "Барсы", но не в карьере. У Пике есть шанс сыграть против "Осасуны".

Ранее сообщалось, что Жюль Кунде все еще находится в лазарете, поэтому Хави Эрнандес имеет ограниченный выбор центрбеков. Что уже говорить, если в одном из недавних матчей в центре защиты "Барселоны" играл левый атакующий латераль Маркос Алонсо.

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В статье: Херард Пике Барселона Жерар Пике
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Источник:
twitter.com/FCBarcelona

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Комментарии (2)
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Campeón
07.11.2022 в 15:19
ахахах і тут розвели барселохів
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ANESTEZIO (Вінниця )
07.11.2022 в 15:23
Забули написати, що потрапив у якості президента))))
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