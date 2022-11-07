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Жерар Пике попал в заявку Барселоны на матч Примеры
В чем причина?
Фото: Eurosport
Защитник Жерар Пике, который на днях завершил карьеру футболиста, вошел в заявку каталонского клуба на матч 14-го тура Ла Лиги против "Осасуны".
5 ноября Пике, казалось бы, в последний раз сыграл за "Барселону" на "Камп Ноу". Подопечные Хави Эрнандеса обыграли "Альмерию" (2:0). Тем не менее, очень похоже на то, что это был последний матч Жерара на домашнем стадионе "Барсы", но не в карьере. У Пике есть шанс сыграть против "Осасуны".
???? The squad for #OsasunaBarça! pic.twitter.com/B5g6L9mer2— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 7, 2022
Ранее сообщалось, что Жюль Кунде все еще находится в лазарете, поэтому Хави Эрнандес имеет ограниченный выбор центрбеков. Что уже говорить, если в одном из недавних матчей в центре защиты "Барселоны" играл левый атакующий латераль Маркос Алонсо.
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