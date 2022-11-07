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Фанаты Вильярреала после поражения от Мальорки кричали: Кике, уходи!

Испания
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Болельщики желтой субмарины недовольны результатами

Фанаты Вильярреала после поражения от Мальорки кричали: Кике, уходи!

Marca

Новина українською

Болельщики "Вильярреала" на последних минутах матча с "Мальоркой" (0:2) стали скандировать "Кике, уходи!". Поражение стало третьим подряд для команды Сетьена.

Всего у "желтой субмарины" 4 матча без побед при Кике. В первой своей игре "Вильярреал" сыграл вничью.

"Я человек веры. Это правда, что люди были рассержены и проявили свое недовольство, потому что мы должны были выиграть эту игру.

Нам это не удалось, и это нормально, что они злятся, но я человек веры. Такое случается, потому что футбол – это не точная наука", – прокомментировал поведение фанатов Сетьен.

Сетьена назначили главным тренером клуба 25-го октября. До прихода в "Вильярреал" Кике не тренировал более двух лет, после увольнения из "Барселоны".

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В статье: Мальорка Вильярреал Кике Сетьен
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Источник:
dazn.com

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