Фанаты Вильярреала после поражения от Мальорки кричали: Кике, уходи!

Болельщики "Вильярреала" на последних минутах матча с "Мальоркой" (0:2) стали скандировать "Кике, уходи!". Поражение стало третьим подряд для команды Сетьена.

Всего у "желтой субмарины" 4 матча без побед при Кике. В первой своей игре "Вильярреал" сыграл вничью.

"Я человек веры. Это правда, что люди были рассержены и проявили свое недовольство, потому что мы должны были выиграть эту игру. Нам это не удалось, и это нормально, что они злятся, но я человек веры. Такое случается, потому что футбол – это не точная наука", – прокомментировал поведение фанатов Сетьен.

Сетьена назначили главным тренером клуба 25-го октября. До прихода в "Вильярреал" Кике не тренировал более двух лет, после увольнения из "Барселоны".