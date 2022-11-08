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Анчелотти - о первом поражении Реала в Ла Лиге: Разочарован, но чемпионат очень длинный

Испания
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Мадридцы уступили "Райо Вальекано"

Анчелотти - о первом поражении Реала в Ла Лиге: Разочарован, но чемпионат очень длинный

Фото: twitter.com/realmadrid

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал поражение от "Райо Вальекано" (2:3) в рамках 13-го тура Ла Лиги.

"Мы знали, что они так играют. Сегодня они чаще выигрывали единоборства. Был плохой вечер, вот и все. Нам следовало изменить тактику, но мы не сделали этого и поплатились. И мы проиграли почти все дуэли. Винисиус не реализовал два или три момента, которые обычно использует, это не лучший наш матч.

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Не думаю, что это как-то связано с чемпионатом мира. Каждый может иметь свое мнение. Игроки сосредоточены, но иногда у вас просто что-то не выходит. Мы устали только потому, что отыграли слишком много матчей. Понятно, что все имеет свою цену. Мы не так свежи, как раньше, когда соперник так прессингует. Момент не самый лучший, но мы продолжаем борьбу за все трофеи. Разочарован, но чемпионат очень длинный.

Нам не хватает свежести, но это нормально после обилия матчей. Теперь нужно проанализировать первую половину сезона. Сегодня нас беспокоит поражение, но у нас хорошее положение в чемпионате Испании, и мы в 1/8 финала Лиги чемпионов. Теперь нужно хорошо завершить матч с "Кадисом", - подытожил Анчелотти.

Для мадридцев это поражение стало первым в нынешнем сезоне чемпионата Испании. Теперь "Реал" занимает 2-е место в таблице, отставая от лидирующей "Барселоны" на 2 балла.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Райо Вальекано (Мадрид)
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Источник:
AS

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