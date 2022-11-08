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Флорентино Перес признан лучшим президентом года
Награда досталась владельцу "Реала"
Фото: twitter.com/realmadrid
Во время церемонии вручения наград Golden Boy 2022 был назван лучший президент футбольного клуба. Им стал владелец мадридского "Реала" Флорентино Перес. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.
Впервые Перес стал руководителем "сливочных" в 2000 году, а через шесть лет покинул свой пост. Второй срок 75-летнего функционера продолжается с 2009 года.
"Для меня большая честь получить такую почетную награду. Прошлый сезон получился волшебным, и мы всегда будем помнить его, потому что он стал одним из самых успешных в нашей истории. Мы выиграли практически все. Мадрид никогда не сдается. Это в нашем ДНК. Мы боремся до конца", - сказал Перес.
По итогам минувшего сезона "Реал" стал чемпионом Испании, завоевал Суперкубок страны, стал победителем Лиги чемпионов, а также выиграл Суперкубок УЕФА.
Florentino Pérez, Premio European Golden Boy 2022 al mejor presidente del año.#RealMadrid | #RealFootball pic.twitter.com/H4PKoaHmqH— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 8, 2022
Вчера, мадридский клуб потерпел первое поражение в чемпионате Испании в нынешнем сезоне. Команда Карло Анчелотти уступила "Райо Вальекано" (2:3). На данный момент клуб занимает 2-е место в таблице, отставая от лидирующей "Барселоны" на 2 балла.
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