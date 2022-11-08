Флорентино Перес признан лучшим президентом года

Во время церемонии вручения наград Golden Boy 2022 был назван лучший президент футбольного клуба. Им стал владелец мадридского "Реала" Флорентино Перес. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

Впервые Перес стал руководителем "сливочных" в 2000 году, а через шесть лет покинул свой пост. Второй срок 75-летнего функционера продолжается с 2009 года.

"Для меня большая честь получить такую ​​почетную награду. Прошлый сезон получился волшебным, и мы всегда будем помнить его, потому что он стал одним из самых успешных в нашей истории. Мы выиграли практически все. Мадрид никогда не сдается. Это в нашем ДНК. Мы боремся до конца", - сказал Перес.

По итогам минувшего сезона "Реал" стал чемпионом Испании, завоевал Суперкубок страны, стал победителем Лиги чемпионов, а также выиграл Суперкубок УЕФА.

Florentino Pérez, Premio European Golden Boy 2022 al mejor presidente del año.#RealMadrid | #RealFootball pic.twitter.com/H4PKoaHmqH — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 8, 2022

Вчера, мадридский клуб потерпел первое поражение в чемпионате Испании в нынешнем сезоне. Команда Карло Анчелотти уступила "Райо Вальекано" (2:3). На данный момент клуб занимает 2-е место в таблице, отставая от лидирующей "Барселоны" на 2 балла.