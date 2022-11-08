Пике договорился с Шакирой об опеке над детьми. Они будут жить в Майами

Защитник "Барселоны" Жерар Пике и его бывшая девушка, певица Шакира, договорились об опеке над детьми. У пары двое сыновей: Саша и Милан.

Пара рассталась в июне, после 12 лет отношений. После событий, сообщалось, что Пике и Шакира намерены судиться из-за опеки над детьми. Испанец хотел, чтобы сыновья жили с ним в Барселоне, а колумбийская певица – чтобы с ней в Майами.

В итоге после 13 часов переговор стороны договорились, что сыновья будут жить в Майами с матерью.

Известно, что Пике сможет навещать детей в любое удобное время.

Соглашения достигли, чтобы обезопасить детей от излишнего влияния прессы. Периодически у дверей дома Пике в Барселоне дежурят паппарацци.