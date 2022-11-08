Все еще в деле. Пике в запасе Барсы на матче с Осасуной

Защитник Жерар Пике, который на днях завершил карьеру футболиста, попал в заявку каталонского клуба, но остался в запасе на матч 14-го тура Ла Лиги против "Осасуны".

Поединок начнется сегодня в 22:30.

5 ноября Пике, казалось бы, в последний раз сыграл за "Барселону" на "Камп Ноу". Подопечные Хави Эрнандеса обыграли "Альмерию" (2:0). Тем не менее, очень похоже на то, что это был последний матч Жерара на домашнем стадионе "Барсы", но не в карьере.

Ранее сообщалось, что Жюль Кунде все еще находится в лазарете, поэтому Хави Эрнандес имеет ограниченный выбор центрбеков. Что уже говорить, если в одном из недавних матчей в центре защиты "Барселоны" играл левый атакующий латераль Маркос Алонсо.