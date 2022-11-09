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Пике получил красную карточку в своем последнем матче. Он даже не выходил на поле
Эпический финал
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
В матче 14-го тура чемпионата Испании "Барселона" приезжала в гости к "Осасуне". Первый тайм у "блаугранас" явно не задался: пропустили быстрый гол, потеряли из-за удаления Роберта Левандовского. Но в перерыве дела на улучшение не пошли.
За споры с арбитром прямую красную получил находившийся в заявке, но не выходивший на поле Жерар Пике. Это последний матч в карьере испанца. По крайней мере, он объявил о завершении активных выступлений еще раньше и попрощался с футболом в домашнем матче с "Альмерией".
Но Хави внес его в заявку на матч с "Осасуной" из-за катастрофических кадровых проблем "Барселоны" с защитниками.
В начале второго тайма "Барселона" сравняла счет. По состоянию на 70-ю минуту – на табло 1:1.
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