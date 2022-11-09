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Пике получил красную карточку в своем последнем матче. Он даже не выходил на поле

Испания
(1 голосов)

Эпический финал

Пике получил красную карточку в своем последнем матче. Он даже не выходил на поле

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

UA-Футбол
Новина українською

В матче 14-го тура чемпионата Испании "Барселона" приезжала в гости к "Осасуне". Первый тайм у "блаугранас" явно не задался: пропустили быстрый гол, потеряли из-за удаления Роберта Левандовского. Но в перерыве дела на улучшение не пошли.

За споры с арбитром прямую красную получил находившийся в заявке, но не выходивший на поле Жерар Пике. Это последний матч в карьере испанца. По крайней мере, он объявил о завершении активных выступлений еще раньше и попрощался с футболом в домашнем матче с "Альмерией".

Но Хави внес его в заявку на матч с "Осасуной" из-за катастрофических кадровых проблем "Барселоны" с защитниками.

В начале второго тайма "Барселона" сравняла счет. По состоянию на 70-ю минуту – на табло 1:1.

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В статье: Барселона Жерар Пике
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
09.11.2022 в 00:09
А навіщо було монсано призначати... Досвідчений суддя зможе протрактувати будь яке зіткнення у потрібному руслі. А Жерар ніколи за словом до кишені не ліз! "Славне" закінчення кар'єри в Барсі....
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