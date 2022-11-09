  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Осасуна - Барселона 1:2. Левандовский подвел, но Рафинья выручил
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Осасуна - Барселона 1:2. Левандовский подвел, но Рафинья выручил

Испания
Обновлено
(3 голосов)

Памплонцы сами виноваты

Примера. Осасуна - Барселона 1:2. Левандовский подвел, но Рафинья выручил

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

После вчерашней победы "Райо Вальекано" над "Реалом" (3:2) была близкой к потере очков и "Барселона", однако проявила характер в сложной ситуации.

"Осасуна" быстро открыла счет благодаря угловому и умению своего капитана Давида Гарсии играть на втором этаже. "Барса" же очень долго вообще не играла - даже Бускетс ошибался с передачами возле своей штрафной.

К 30-й минуте стало ясно, что легко переломить ход событий у фаворита не выйдет, и вот на этом месте партнеров еще и подвел Левандовский. Имея в пассиве карточку, поляк локтем заехал в лицо оппоненту, за что, естественно, был удален с поля. Зачем, Роберт?!

"Барса" после такого долго не приходила в себя, занервничала, а больше всех Жерар Пике, который еще на выходных вроде бы завершил карьеру, но сегодня оказался в заявке. Защитник так долго и активно что-то доказывал судье, что схлопотал красную за разговоры - вот это уход из футбола!

Хорошо хоть молодые партнеры с Жерара пример не брали и в начале второго тайма, собравшись, сравняли счет - Педри вторым темпом расстрелял ворота после прострела.

Пожалуй, "Осасуна" сама виновата, что так вышло. Пусть в соперниках "Барса", но если ты дома играешь в большинстве, то надо атаковать, а не довольствоваться ничьей. Памплонцы же вообще не создавали угрозы - лишь раз Кике выбежал на ворота, но ударил мимо штанги. И это желание победить?

Нет, его у хозяев не было. Зато оно имелось у Френки де Йонга и Рафиньи, которые на 85-й минуте показали сопернику, как надо играть на результат - один забросил мяч за спины, а другой головой (!) в касание (!!) отправил мяч за шиворот голкиперу. Браво!

Пускай это лишь одна игра, но именно такими моментами устлана дорога к титулу. Сейчас у "Барсы" +5 очков над "Реалом", но у того есть игра в запасе. Касательно "Осасуны", она 6-я с 23 баллами.

14-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Барселона" - 1:2

Голы: Давид Гарсия, 6 - Педри, 48, Рафинья, 85

"Осасуна": Айтор Фернандес - Видаль, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Крус - Рубен Гарсия (Пенья, 75), Монкайола, Торро (Кике, 59), Мой Гомес (Барха, 83) - Орос (Брашанац, 75) - Авила (Будимир, 83)

"Барселона": тер Штеген - Бальде, Кристенсен (Гави, 74), Маркос Алонсо, Альба - Педри (Рияд, 89), Бускетс, де Йонг - Дембеле (Рафинья, 78), Левандовский, Ферран Торрес (Фати, 78)

Предупреждения: Крус, 45+3, Давид Гарсия, 46, Торро, 54, Монкайола, 61 - Левандовский, 11, Альба, 37, Бальде, 66

Удаления: Левандовский, 31, Пике, 45+4

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Осасуна (Памплона)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (22)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
09.11.2022 в 00:54
СКОТИНЯКИ! Орки таку гру не дали подивитися Щоб вам ні води, ні світла, одне тепло під +800 придурки недоразвиті!
Ответить
+1
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.11.2022 в 00:50
Охренеть, или ахренеть, как правильно не знаю, но в любом случае за нас, за барселонцев ух
Ответить
+1
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.11.2022 в 00:52
Ответить
+1
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.11.2022 в 00:43
Матч не смотрел. Только текстовую трансляцию отслеживал. Очень порадовало, кроме итогового счета матча, конечно, что оба пересовских монстра, вчера Мартинес Мануэра, а сегодня Хилячина Мансана, полностью провалили свои миссии... Один вчера не добыл для Реала хотя бы очко, второй, очень старался прибить Барсу сегодня и тоже, мимо кассы...И, даже если, удаление Роберта было и по делу (обязательно посмотрю видео), это говорит, в том числе и о том, что Хави плохо готовил команду к этому матчу по части манеры судейства арбитра. Если я, за тысячи киллометров знаю, что эта Мансана за последние 6-7 лет удалила аж 6 игроков Барсы, то в лагере Барселоны должны были тоже это помнить... И подсказать новичку Ла Лиги - Роберту Левандовски, что на поле есть соперники, а есть и откровенные враги... Со свистком в руке. Ну а Пике.... Предполагаю, что напоследок, Жерар высказал этой мансане за все годы безобразного судейства против Барсы... Если это так, полностью одобряю.. Пусть федерация дисквалифицирует Жерара на несколько матчей.... Поздравления всем, кто за Барсу... Ну а у мадридасов вторая подряд ночь со слезами в подушку...
Ответить
+2
0
avatar
Spokoyno (Київ)
09.11.2022 в 00:46
Думаю до кінця сезону Жерару вистачить!
Ответить
+1
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.11.2022 в 00:47
Так і Є ! З перемогою, Друже!!!
+2
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
09.11.2022 в 00:35
Жаль Роберту перед игрой не объяснили, КТО такой Мансано. А Мансано ещё тот Лаос...
Ответить
+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.11.2022 в 00:37
не КТО, а WHO IS)))
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.11.2022 в 00:31
пас лючка/гол рафика - суперище!
Ответить
+2
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
09.11.2022 в 00:31
Вот такие у Барсы, вот такие...
Ответить
+3
0
avatar
Spokoyno (Київ)
09.11.2022 в 00:34
Пане Олеже не зміг подивитися... Хоч і передбачав, що монсано не випадково опинився на полі... Підкажіть Роберт заслужив картки чи так на розсуд...
Ответить
+1
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
09.11.2022 в 00:39
Первую можно было не давать, а вторая Роберт виноват.
+2
0
avatar
Spokoyno (Київ)
09.11.2022 в 00:44
Зрозуміло... Хоч Роберт і досвідчений гравець, але коли гра не виходить, включився по-повній... Навіть більше.
0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
09.11.2022 в 00:46
И на Солнце бывают пятна.
+1
0
avatar
Spokoyno (Київ)
09.11.2022 в 00:37
І Хаві тренер, а Рафінья футболіст чи все на світі буває
Ответить
+1
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
09.11.2022 в 00:45
Всё на свете бывает, бывает и Рафинья стреляет. Но шоб Хави и тренер, вот этого вот не бывает.
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
09.11.2022 в 00:48
Так вдала заміна нарешті допомогла
0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
09.11.2022 в 00:58
Эта замена напрашивалась сама собой. Дембеле уже был изрядно измотан.
+1
0
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
09.11.2022 в 00:30
Мадрид втратив очки з Асейтуною в більшості а Барса виграла в меншості.
Ответить
+1
0
avatar
Spokoyno (Київ)
09.11.2022 в 00:30
Не хіло пе...с його знає хто постарався і обі...вся. Ну і Роберт, якщо тебе на початку матчу саджають на картку... треба знати, що "досвідчений" суддя зможе і другу дати. Барселону з важкою перемогою над господарями та лояльними суддями!
Ответить
+2
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
09.11.2022 в 00:29
Мадридасики
Ответить
+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.11.2022 в 00:26
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде