Примера. Осасуна - Барселона 1:2. Левандовский подвел, но Рафинья выручил

После вчерашней победы "Райо Вальекано" над "Реалом" (3:2) была близкой к потере очков и "Барселона", однако проявила характер в сложной ситуации.

"Осасуна" быстро открыла счет благодаря угловому и умению своего капитана Давида Гарсии играть на втором этаже. "Барса" же очень долго вообще не играла - даже Бускетс ошибался с передачами возле своей штрафной.

К 30-й минуте стало ясно, что легко переломить ход событий у фаворита не выйдет, и вот на этом месте партнеров еще и подвел Левандовский. Имея в пассиве карточку, поляк локтем заехал в лицо оппоненту, за что, естественно, был удален с поля. Зачем, Роберт?!

2 - Robert Lewandowski ???????? has received one red card in 14 appearances for Barcelona in LaLiga, as many as in his 384 Bundesliga appearances in total (one with Borussia Dortmund against Hamburg in February 2013). Setback. pic.twitter.com/Ckno4fjH6G