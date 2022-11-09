Примера. Осасуна - Барселона 1:2. Левандовский подвел, но Рафинья выручил

После вчерашней победы "Райо Вальекано" над "Реалом" (3:2) была близкой к потере очков и "Барселона", однако проявила характер в сложной ситуации.

"Осасуна" быстро открыла счет благодаря угловому и умению своего капитана Давида Гарсии играть на втором этаже. "Барса" же очень долго вообще не играла - даже Бускетс ошибался с передачами возле своей штрафной.

К 30-й минуте стало ясно, что легко переломить ход событий у фаворита не выйдет, и вот на этом месте партнеров еще и подвел Левандовский. Имея в пассиве карточку, поляк локтем заехал в лицо оппоненту, за что, естественно, был удален с поля. Зачем, Роберт?!

2 - Robert Lewandowski ???????? has received one red card in 14 appearances for Barcelona in LaLiga, as many as in his 384 Bundesliga appearances in total (one with Borussia Dortmund against Hamburg in February 2013). Setback. pic.twitter.com/Ckno4fjH6G — OptaJose (@OptaJose) November 8, 2022

"Барса" после такого долго не приходила в себя, занервничала, а больше всех Жерар Пике, который еще на выходных вроде бы завершил карьеру, но сегодня оказался в заявке. Защитник так долго и активно что-то доказывал судье, что схлопотал красную за разговоры - вот это уход из футбола!

Хорошо хоть молодые партнеры с Жерара пример не брали и в начале второго тайма, собравшись, сравняли счет - Педри вторым темпом расстрелял ворота после прострела.

Пожалуй, "Осасуна" сама виновата, что так вышло. Пусть в соперниках "Барса", но если ты дома играешь в большинстве, то надо атаковать, а не довольствоваться ничьей. Памплонцы же вообще не создавали угрозы - лишь раз Кике выбежал на ворота, но ударил мимо штанги. И это желание победить?

Нет, его у хозяев не было. Зато оно имелось у Френки де Йонга и Рафиньи, которые на 85-й минуте показали сопернику, как надо играть на результат - один забросил мяч за спины, а другой головой (!) в касание (!!) отправил мяч за шиворот голкиперу. Браво!

37 - Barcelona have earned 37 points after 14 games in LaLiga, their joint-second highest tally at this stage in the competition after the 40 points earned in campaigns 2012/13 & 2013/14 (also 37 in 2010/11). Update. https://t.co/53sh0hvhve — OptaJose (@OptaJose) November 8, 2022

Пускай это лишь одна игра, но именно такими моментами устлана дорога к титулу. Сейчас у "Барсы" +5 очков над "Реалом", но у того есть игра в запасе. Касательно "Осасуны", она 6-я с 23 баллами.

14-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Барселона" - 1:2

Голы: Давид Гарсия, 6 - Педри, 48, Рафинья, 85

"Осасуна": Айтор Фернандес - Видаль, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Крус - Рубен Гарсия (Пенья, 75), Монкайола, Торро (Кике, 59), Мой Гомес (Барха, 83) - Орос (Брашанац, 75) - Авила (Будимир, 83)

"Барселона": тер Штеген - Бальде, Кристенсен (Гави, 74), Маркос Алонсо, Альба - Педри (Рияд, 89), Бускетс, де Йонг - Дембеле (Рафинья, 78), Левандовский, Ферран Торрес (Фати, 78)

Предупреждения: Крус, 45+3, Давид Гарсия, 46, Торро, 54, Монкайола, 61 - Левандовский, 11, Альба, 37, Бальде, 66

Удаления: Левандовский, 31, Пике, 45+4