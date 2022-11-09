  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Вы 20 лет отсасываете". Директор Севильи оскорбил Бетис во время матча
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Вы 20 лет отсасываете". Директор Севильи оскорбил Бетис во время матча

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Мончи не контролировал свои эмоции

"Вы 20 лет отсасываете". Директор Севильи оскорбил Бетис во время матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 13-го тура чемпионата Испании "Бетис" и "Севилья" не выявили сильнейшего - 1:1. В севильском дерби было зафиксировано три удаления.

Во время поединка спортивный директор "нервионцев" Мончи оскорблял соперника, находясь в ложе на домашней арене "зелено-белых". По словам сотрудников клуба, Мончи заявил: "Вы двадцать лет отс**ываете".

Читайте такжеТри удаления, курьез, шедевр и тьма нереализованных шансов. Бетис - Севилья 1:1. Видео голов и обзор матча

После игры он вышел на поле "Бенито Вильямарин" и поприветствовал болельщиков "Севильи", что разозлило фанатов соперника. После чего глава службы безопасности "Бетиса" попросил функционера покинуть поле, что он и сделал.

Сообщается, что "Бетис" на него подал жалобу и навсегда запретил ему посещать ложу стадиона.

Читайте такжеВспомнил мать арбитра. Стали известны слова, за которые удалили Пике

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Севилья Бетис (Севилья) Рамон Родригес Мончи
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Mundo Deportivo

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде