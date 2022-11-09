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"Вы 20 лет отсасываете". Директор Севильи оскорбил Бетис во время матча
Мончи не контролировал свои эмоции
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 13-го тура чемпионата Испании "Бетис" и "Севилья" не выявили сильнейшего - 1:1. В севильском дерби было зафиксировано три удаления.
Во время поединка спортивный директор "нервионцев" Мончи оскорблял соперника, находясь в ложе на домашней арене "зелено-белых". По словам сотрудников клуба, Мончи заявил: "Вы двадцать лет отс**ываете".
После игры он вышел на поле "Бенито Вильямарин" и поприветствовал болельщиков "Севильи", что разозлило фанатов соперника. После чего глава службы безопасности "Бетиса" попросил функционера покинуть поле, что он и сделал.
Сообщается, что "Бетис" на него подал жалобу и навсегда запретил ему посещать ложу стадиона.
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