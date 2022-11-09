"Вы 20 лет отсасываете". Директор Севильи оскорбил Бетис во время матча

В матче 13-го тура чемпионата Испании "Бетис" и "Севилья" не выявили сильнейшего - 1:1. В севильском дерби было зафиксировано три удаления.

Во время поединка спортивный директор "нервионцев" Мончи оскорблял соперника, находясь в ложе на домашней арене "зелено-белых". По словам сотрудников клуба, Мончи заявил: "Вы двадцать лет отс**ываете".

После игры он вышел на поле "Бенито Вильямарин" и поприветствовал болельщиков "Севильи", что разозлило фанатов соперника. После чего глава службы безопасности "Бетиса" попросил функционера покинуть поле, что он и сделал.

Сообщается, что "Бетис" на него подал жалобу и навсегда запретил ему посещать ложу стадиона.