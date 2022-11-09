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ПСЖ собирается арендовать нападающего Атлетико
Спортивный директор Луиш Кампуш видит португальца в команде
Фото: twitter.com/Atleti
"ПСЖ" хочет усилить линию атаки в январе. "Парижане" рассматривают Жоау Фелиша как один из вариантов, сообщает Le Parisien.
Спортивный директор клуба Луиш Кампуш хотел бы арендовать футболиста.
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Напомним, что Фелиш устал быть запасным в "Атлетико". Руководство "рохибланкос" каждое трансферное окно обещало ему место в составе, но каждый раз всё упиралось в Диего Симеоне. В команде аргентинца Фелиш "пятая опция" в нападении.
Летом 2019-го "Атлетико" заплатил "Бенфике" за Фелиша 127 миллионов евро.
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