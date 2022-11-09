ПСЖ собирается арендовать нападающего Атлетико 

"ПСЖ" хочет усилить линию атаки в январе. "Парижане" рассматривают Жоау Фелиша как один из вариантов, сообщает Le Parisien.

Спортивный директор клуба Луиш Кампуш хотел бы арендовать футболиста.

Revelo также сообщает , что агент Фелиша Мендеш уже несколько месяцев ищет новый клуб и ведет переговоры с "ПСЖ". Тем не менее, решение ещё не принято.

Напомним, что Фелиш устал быть запасным в "Атлетико". Руководство "рохибланкос" каждое трансферное окно обещало ему место в составе, но каждый раз всё упиралось в Диего Симеоне. В команде аргентинца Фелиш "пятая опция" в нападении.

Летом 2019-го "Атлетико" заплатил "Бенфике" за Фелиша 127 миллионов евро.