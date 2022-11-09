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ПСЖ собирается арендовать нападающего Атлетико 

Испания
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Спортивный директор Луиш Кампуш видит португальца в команде

ПСЖ собирается арендовать нападающего Атлетико 

Фото: twitter.com/Atleti

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"ПСЖ" хочет усилить линию атаки в январе. "Парижане" рассматривают Жоау Фелиша как один из вариантов, сообщает Le Parisien.

Спортивный директор клуба Луиш Кампуш хотел бы арендовать футболиста.

Revelo также сообщает, что агент Фелиша Мендеш уже несколько месяцев ищет новый клуб и ведет переговоры с "ПСЖ". Тем не менее, решение ещё не принято.

Напомним, что Фелиш устал быть запасным в "Атлетико". Руководство "рохибланкос" каждое трансферное окно обещало ему место в составе, но каждый раз всё упиралось в Диего Симеоне. В команде аргентинца Фелиш "пятая опция" в нападении.

Летом 2019-го "Атлетико" заплатил "Бенфике" за Фелиша 127 миллионов евро.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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