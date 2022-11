Примера. Сосьедад победил хамоватую Севилью, первый успех Сетьена с Вильярреалом

Ожила "Севилья" под руководством Хорхе Сампаоли, но пока она чересчур нервна, эмоциональна. В прошлом туре было удаление, теперь вообще два - так не годится.

Так-то "Нервион" начал неплохо. Пускай "Ла Реал" забил первым благодаря элегантной атаке через центр, но вскоре Иско имел отличный шанс сравнять счет - "Сосьедад" выручил Ремиро.

Ну, а затем "Севилья" оказалась вдевятером. Два подряд подката прямыми ногами в голеностоп Браиса Мендеса - было ощущение, что Ракитич и Ньянзу хотели баска сломать. Зачем?! Арбитр правильно сделал, что обоих удалил.

3 - @SevillaFC_ENG have seen three red cards in the first half in their last two games of @LaLigaEN, as many as in their previous 220 matches in the competition in the first 45 minutes.



Unstable. pic.twitter.com/zIsZlBBIbw