Примера. Сосьедад победил хамоватую Севилью, первый успех Сетьена с Вильярреалом

Ожила "Севилья" под руководством Хорхе Сампаоли, но пока она чересчур нервна, эмоциональна. В прошлом туре было удаление, теперь вообще два - так не годится.

Так-то "Нервион" начал неплохо. Пускай "Ла Реал" забил первым благодаря элегантной атаке через центр, но вскоре Иско имел отличный шанс сравнять счет - "Сосьедад" выручил Ремиро.

Ну, а затем "Севилья" оказалась вдевятером. Два подряд подката прямыми ногами в голеностоп Браиса Мендеса - было ощущение, что Ракитич и Ньянзу хотели баска сломать. Зачем?! Арбитр правильно сделал, что обоих удалил.

3 - @SevillaFC_ENG have seen three red cards in the first half in their last two games of @LaLigaEN, as many as in their previous 220 matches in the competition in the first 45 minutes.



Unstable. pic.twitter.com/zIsZlBBIbw — OptaJose (@OptaJose) November 9, 2022

Сам же Браис под конец первого тайма отплатил соперникам, забив второй гол, и хотя "Севилья" героически сражалась вдевятером, этого хватило "Сосьедаду" для победы.

Наверное, играя 11 против 9, надо забивать больше, но что поделать? Явного бомбардира в составе басков нет; Сильва, Марин, Кубо во втором тайме запороли даже те моменты, где промахнуться было сложнее, чем попасть. Вот над чем надо поработать "Ла Реалу" в зимнее окно - нужен забивной форвард.

Впрочем, даже без него в таблице команда Иманола Альгуасиля идет третьей с 26 очками. У "Севильи" аномально скромное 17-е место и 11 баллов.

14-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Реал Сосьедад" - 1:2

Голы: Рафа Мир, 44 - Серлот, 20, Браис Мендес, 36

"Севилья": Буну - Навас, Ньянзу, Рекик (Жордан, 46), Теллес - Ракитич, Гудель - Ламела (Янузай, 89), Оливер (Дилейни, 64), Иско (Салас, 46) - Рафа Мир (Эн-Несири, 64)

"Реал Сосьедад": Ремиро - Сола (Наварро, 73), Ле Норманн, Пачеко, Рико - Браис Мендес, Субименди (Субельдия, 46), Мерино (Гевара, 46) - Давид Сильва (Марин, 61) - Карлос Фернандес (Кубо, 10), Серлот

Предупреждения: Навас, 34, Оливер, 40 - Пачеко, 90

Удаления: Ракитич, 28, Ньянзу, 34

Первая победа "Вильярреала" с Кике Сетьеном - и добыта она была без явного игрового преимущества.

Можно сказать, фортуна отдала "Желтой субмарине" долг за предыдущие неудачи. У нее хватало острых моментов, но и "Эспаньол" играл толково. Качество футбола было довольно высоким.

Еще по ходу первого тайма отличились вратари обеих команд - Лекомт и Рульи вытаскивали очень непростые удары. В некоторых случаях, помогали также защитники - например, Хиль отбил удар Пино прямо на линии ворот, а Альберто Морено принял на себя выстрел Дардера.

Серхи, как обычно, был лидером "Эспаньола", тогда как у "Вильярреала" выделялись Парехо и Данжума. Именно Дани мог открывать счет на старте второй половины, но и здесь Лекомт перевел его удар в штангу.

Француз мог стать героем встречи для "Попугаев" впервые с начала сезона, который у него не задался, но на 64-й минуте потерпел очередную неудачу. В ходе массированной атаки Альберто Морено пальнул с острого угла, и от Бенжамена мяч влетел в ворота - 0:1.

За время, оставшееся перед свистком, "Эспаньол" создал достаточно моментов для ничьи или даже победы, но Рульи не стал повторять путь Лекомта и отразил вообще все - и двойной момент Дардера, и попытку Баре, и удар Видаля. Монстр!

В таблице геройство аргентинского голкипера вывело "Вильярреал" на 8-е место с 21 очком. У "Эспаньола" 12 баллов и 16-я позиция, явно не соответствующая его уровню игры.

14-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Вильярреал" - 0:1

Гол: Лекомт, 64 (автогол)

"Эспаньол": Лекомт - Хиль, Калеро, Серхи Гомес, Оливан (Ласо, 89) - Баре (Меламед, 81), Винисиус Соуза (Эспозито, 60) - Брейтуэйт (Видаль, 60), Дардер, Пуадо (Дани Гомес, 81) - Хоселу

"Вильярреал": Рульи - Фемения (Фойт, 77), Альбиоль, Куэнка, Альберто Морено - Капу (Коклен, 70), Парехо (Морланес, 85), Тригейрос (Баэна, 70) - Чуквезе, Данжума (Жерар Морено, 77), Пино

Предупреждения: Меламед, 89 - Капу, 38, Пино, 79, Альбиоль, 90+1

Абсолютно заслуженное поражение "Хетафе", который играл вяло, безыдейно и не создал ни единого острого шанса за весь матч.

Нельзя сказать, что и "Альмерия" фонтанировала яркими идеями, но все же она была конкретнее в своих атаках. Именно ее вингер Адри Эмбарба нанес первый опасный удар в матче; дальше хозяева и подавно повели в счете благодаря классному навесу с углового на ближнюю штангу, где от защитника оторвался Баптистао.

Кике Санчес Флорес видел, что у "Хетафе" ничего не клеится и пытался добавить команде остроты за счет количества нападающих. С выходами Мунира и Латасы схема синих начала напоминать 4-2-4, но и это не помогало.

HIGHLIGHTS: #AlmeríaGetafe 1-0



❤️ Baptistao's early goal was enough for the locals to take the 3 points ????#LaLigaHighlights pic.twitter.com/c7dp1RR8Zd — LaLiga English (@LaLigaEN) November 9, 2022

Самый острый шанс во втором тайме упустил все тот же Баптистао. "Хетафе" же пошел вперед лишь в конце после бессмысленного удаления Родриго Эли, но сподобился лишь на гол из очевидного офсайда от Унала.

Победа позволила "Альмерии" обойти "Хетафе" и в таблице тоже - южане теперь 14-е с 16 очками; синие идут 15-ми с отставанием в 2 балла.

14-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Хетафе" - 1:0

Гол: Лео Баптистао, 26

"Альмерия": Фернандо Мартинес - Посо, Родриго Эли, Бабич, Акиеме - де ла Хос - Лео Баптистао (Рамазани, 70), Робертоне (Эгуарас, 75), Мелеро (Диего Соуза, 83), Эмбарба (Портильо, 70) - Туре (Саму Кошта, 83)

"Хетафе": Давид Сория - Иглесиас, Даконам, Митрович, Альдерете, Амави (Латаса, 59) - Максимович (Мунир, 46), Милья, Аленья - Майораль, Унал

Предупреждения: Родриго Эли, 8, Лео Баптистао, 35, де ла Хос, 53, Робертоне, 72, Фернандо Мартинес, 86, Бабич, 90+5, Рамазани, 90+5 - Альдерете, 4, Аленья, 27, Мунир, 76, Иглесиас, 90+5

Удаление: Родриго Эли, 87