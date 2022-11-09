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Левандовскому вручили Золотую бутсу второй год подряд
Награда вручается лучшему бомбардиру своего чемпионата прошлого сезона
Фото: marca.com
Роберт Левандовский получил Золотую бутсу от Marca. В прошлом сезоне за "Баварию" он забил 35 голов за 34 игры, таким образом набрав 70 очков.
Второе место за Килианом Мбаппе – у него 28 голов в чемпионате Франции (56 очков).
Третье место делят Карим Бензема и Чиро Иммобиле, забив по 27 голов в своих чемпионатах (54 очка).
В прошлом году Левандовский получил Золотую бутсу за 41 гол в чемпионате Германии.
В текущем сезоне Роберт провел за "Барселону" 19 матчей и забил 18 голов. 34-летний поляк отдал 4 голевые передачи.
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