Левандовскому вручили Золотую бутсу второй год подряд

Роберт Левандовский получил Золотую бутсу от Marca. В прошлом сезоне за "Баварию" он забил 35 голов за 34 игры, таким образом набрав 70 очков.

Второе место за Килианом Мбаппе – у него 28 голов в чемпионате Франции (56 очков).

Третье место делят Карим Бензема и Чиро Иммобиле, забив по 27 голов в своих чемпионатах (54 очка).

В прошлом году Левандовский получил Золотую бутсу за 41 гол в чемпионате Германии.

В текущем сезоне Роберт провел за "Барселону" 19 матчей и забил 18 голов. 34-летний поляк отдал 4 голевые передачи.