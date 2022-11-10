Примера. Мальорка - Атлетико 1:0. Кризис Матрасников нарастает

В пятом матче подряд не смог победить "Атлетико". Идейный коллапс детища Диего Симеоне становится невозможно не замечать.

"Мальорка" не предложила "Матрасникам" ничего особенного - просто плотная опека, много борьбы, навесы на Мурики, который по ситуации либо пробивал по воротам, либо скидывал на партнеров. Именно за счет огромного косовара хозяева и проходили центр поля.

Схема проста, но она работала. Мурики забил уже на 16-й минуте после того, как его партнеры устроили перепасовку в радиусе 10-ти метров от ворот "Атлетико" - полный провал Фелипе, Савича и всей защиты.

5 - Vedat Muriqi ???????? has scored in each of his last five games in @LaLigaEN, the best active scoring streak in the Top 5 European leagues.



Pirate. pic.twitter.com/h7yVjR84kI — OptaJose (@OptaJose) November 9, 2022

Мората, казалось бы, сравнял счет через 10 минут, но в энный раз в текущем сезоне попал в офсайд. Сложно будет Испании на ЧМ с таким форвардом, согласитесь.

Касательно же нашего матча, то в нем после момента Альваро очень долго не происходило ничего стоящего внимания - просто борьба и толкотня вдали от ворот. Гризманн, Лемар, де Пауль, Коке - Симеоне мог их тасовать, как угодно, но остроты не приносил ни один.

Лишь под занавес игры "Атлетико" смог добавить и создать еще два шанса - опять для Мораты, и опять форвард оба момента не реализовал, хотя до ворот было метров 3-4. После увиденного сегодня именно Мурики кажется форвардом, достойным ЛЧ, а не форвард "Матрасников".

В таблице у Ведата и компании теперь 19 очков и это 10-е место. Кажется, борьбы за выживание в последних турах, как это было в прошлом сезоне, "Киновари" удастся избежать.

Что касается "Атлетико", то тут все сложно. В таблице команда еще идет 5-й с 24 очками, но кризис очень глубокий и нарастает, ведь Симеоне не предлагает ничего нового. Перед стартом сезона он отдал в аренды атакующих исполнителей, и сейчас Родриго Рикельме, Серхио Камельо и Самуэл Лино радуют другие клубы, а на "Матрасников" больно смотреть. И таких ошибок много. Эра Эль Чоло вошла в фазу стагнации - это уже видно невооруженным глазом.

14-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Атлетико" - 1:0

Гол: Мурики, 16

"Мальорка": Райкович - Гонсалес (Руссо, 90+1), Вальент, Раильо, Копете, Хауме Коста - Антонио Санчес (Гренье, 72), де Галларета, Баба (Батталья, 46), Ли Кан Ин (Ндиай, 72) - Мурики (Абдон, 87)

"Атлетико": Облак - Молина (Корреа, 30), Савич, Фелипе, Рейнилду (Регилон, 69) - Льоренте, де Пауль (Коке, 69), Витсель, Карраско (Лемар, 59) - Гризманн, Мората

Предупреждения: Баба, 26, Ли Кан Ин, 36, де Галларета, 71, Гренье, 90+2, Вальент, 90+2 - Молина, 15, де Пауль, 34, Корреа, 90+5