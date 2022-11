Примера. Мальорка - Атлетико 1:0. Кризис Матрасников нарастает

В пятом матче подряд не смог победить "Атлетико". Идейный коллапс детища Диего Симеоне становится невозможно не замечать.

"Мальорка" не предложила "Матрасникам" ничего особенного - просто плотная опека, много борьбы, навесы на Мурики, который по ситуации либо пробивал по воротам, либо скидывал на партнеров. Именно за счет огромного косовара хозяева и проходили центр поля.

Схема проста, но она работала. Мурики забил уже на 16-й минуте после того, как его партнеры устроили перепасовку в радиусе 10-ти метров от ворот "Атлетико" - полный провал Фелипе, Савича и всей защиты.

5 - Vedat Muriqi ???????? has scored in each of his last five games in @LaLigaEN, the best active scoring streak in the Top 5 European leagues.



Pirate. pic.twitter.com/h7yVjR84kI