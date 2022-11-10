Примера. Райо Вальекано отдохнул после Реала, Валенсия разбила мертвый Бетис

Это был матч почти без голевых моментов. Итоговая ничья в целом устроила обе стороны.

У "Сельты" на разминке перед матчем дискомфорт почувствовал Яго Аспас, а это всегда -50% от атакующего потенциала. В итоге весь первый тайм гости лишь навязывали борьбу да отбивались. "Райо", уставший после сенсационной победы над "Реалом", не мог пробить плотные ряды "Кельтов".

Немного оживилась игра во второй половине, когда команды еще подустали, и уже не всегда получалось вовремя сдваиваться в опасных зонах. У "Сельты" лучший шанс упустил Карлес Перес, чей выход на ворота отразил Димитриевский.

У "Райо" же моментов было побольше - в целом, он и играл толковее. Паласон издали пробивал, но рикошет помог Марчесину; Камельо со второго этажа пробовал - опять вратарь. Самой же опасной была попытка Оскара Валентина - за этот сэйв вратаря "Сельты" и признали лучшим игроком матча.

Ничья для "Райо" означает, что команда Андони Ираолы завершает первую часть сезона на 8-м месте с 22 баллами - план "Пчел" по очкам явно перевыполнен. А вот у "Сельты" проблемы. Травмы Аспаса, слабый вклад новичков и смена тренера - все это привело к тому, что "Кельты" плетутся 17-ми с 12 очками.

14-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Сельта" - 0:0

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Лежен, Катена, Фран Гарсия - Комесанья (Трехо, 70), Валентин - Паласон (Сальви, 59), Унаи Лопес (Сисс, 70), Альваро Гарсия (Нтека, 89) - Фалькао (Камельо, 59)

"Сельта": Марчесин - Мингеса, Айду, Нуньес - Васкес (Дуран, 72), Вейга (Оскар, 82), Тапиа (Бельтран, 81), Галан - Карлес Перес, Пасиенсия (Аспас, 65), Серви

Предупреждения: Комесанья, 24, Альваро Гарсия, 40, Фалькао, 42, Лежен, 43, Валентин, 54, Сальви, 87, Катена, 90+6 - Пасиенсия, 53

"Бетис" в прошлом туре полчаса бегал вдевятером в севильском дерби, и на сегодняшний матч у него банально не хватило сил.

Это стало заметно уже в первом тайме, когда "Валенсия" без конца забрасывала штрафную "Бетиса" навесами. Да, без суперопасных ударов, но когда все события происходят на одной половине поля, то итог предсказуем.

Только до перерыва "Бетис" еще как-то сопротивлялся. На удар Мусы в штангу гости ответили попыткой Круса, которую еле отразил Мамардашвили.

А вот во втором тайме "Валенсия" уже окончательно добила оппонентов. Уго Дуро каким-то чудом не забил с пары метров, но дальше Самуэл Лино финтом заработал вторую желтую для Эдгара; Андре Алмейда словно рукой перебросил стенку со штрафного - и это 1:0.

По сути, на этом "Бетис" выкинул белый флаг. "Летучие мыши" держались уверенно и даже довели счет до разгромного - это Джастин Клюйверт сперва заработал пенальти для Гильямона, а в добавленное время реализовал выход на ворота.

В таблице победа вывела "Валенсию" на 10-е место с 19 очками. У "Бетиса" - 5-я позиция, 24 балла и кричащая необходимость в подписании новых игроков. Дальше бороться на 2-3 фронта, имея обойму из 13-14 исполнителей - это абсурд.

14-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Бетис" - 3:0

Голы: Алмейда, 63, Гильямон, 81 (с пенальти), Клюйверт, 90+2

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Джемерт, Озкачар, Гайя - Муса (Фулькье, 85), Нико Гонсалес (Гильямон, 79), Алмейда - Кастильехо (Клюйверт, 69), Дуро (Маркос Андре, 79), Самуэл Лино

"Бетис": Руи Силва - Сабали (Руибаль, 82), Эдгар Гонсалес, Виктор Руис, Алекс Морено - Гвидо Родригес (Акуоку, 58), Карвалью (Родри, 58) - Луис Энрике, Каналес, Крус (Песселья, 64) - Виллиан Жозе

Предупреждения: Кастильехо, 33 - Эдгар Гонсалес, 52, Акуоку, 67

Удаление: Эдгар Гонсалес, 61