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Вальверде третий игрок в Реале по количеству минут в этом сезоне. Первый – бразилец
В прошлом сезоне Анчелотти преобразил Винисиуса, а в этом взялся за Вальверде
Фото: https://twitter.com/fedeevalverde
Феде Вальверде третий игрок "Реала" по количеству минут проведенных в этом сезоне, сообщает GSFN со ссылкой на Relevo. У него 1522 минуты во всех турнирах.
Второй – Давид Алаба, несильно обойдя Вальверде и набрав 1536 минут.
Абсолютный лидер – Винисиус с 1668 минутами в сезоне.
Вальверде поделился секретом своего роста. Он рассказал в интервью, что это результат взросления на протяжении долгих лет, находясь в раздевалке с звездами мирового футбола. Он также тесно работает с личным наставником и диетологом.
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