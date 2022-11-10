Вальверде третий игрок в Реале по количеству минут в этом сезоне. Первый – бразилец

Феде Вальверде третий игрок "Реала" по количеству минут проведенных в этом сезоне, сообщает GSFN со ссылкой на Relevo. У него 1522 минуты во всех турнирах.

Второй – Давид Алаба, несильно обойдя Вальверде и набрав 1536 минут.

Абсолютный лидер – Винисиус с 1668 минутами в сезоне.

Вальверде поделился секретом своего роста. Он рассказал в интервью, что это результат взросления на протяжении долгих лет, находясь в раздевалке с звездами мирового футбола. Он также тесно работает с личным наставником и диетологом.