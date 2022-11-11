Примера. Реал Мадрид - Кадис 2:1. Кроос не отпускает Барсу в отрыв

Поражение от "Райо Вальекано" в предыдущем туре поставило "Реал" в позицию догоняющего в чемпионской гонке, а тут терять очки уже никак нельзя.

"Кадис" - далеко не топ, но в прошлых сезонах создавал Мадриду уйму проблем, да и сегодня тоже легкой прогулки у Королевского клуба не получилось. Да, у него был мяч, но не было движения; были удары, но не было моментов. И так почти все 90 минут.

Именно "Кадис" первым создал голевой шанс - это Эспино пробил издали в перекладину. "Реал" же очень долго атаковал стерильно, и лишь перед перерывом взорвался долгожданным голом. Эдер Милитао отличился во втором матче подряд, но и навес от Тони Крооса надо отмечать. Так подать - искусство.

7 - @edermilitao ???????? has scored seven goals for @realmadriden ⚪️⚪️ in all competitions, all with the head and with a different assistant. It's the first time the Brazilian score in consecutive games for Los Blancos, both in @LaLigaEN. Header. pic.twitter.com/xSsmjTWCfX — OptaJose (@OptaJose) November 10, 2022

Второй тайм начался точно как первый - "Кадис" создал голевой эпизод для Собрино, который отразил Куртуа, после чего "Реал" забрал мяч и вообще его не отдавал.

Моментов у "Сливочных" опять было немного, но все же игровое преимущество постоянно росло. Гости уставали под давлением, у них проседала концентрация, и дело чудом не завершилось разгромом. К примеру, удар Вальверде в уже пустой угол случайно попал в кого-то из защитников. Также удивительным ляпом отметился Модрич.

А вот кто сегодня не мазал, так это Тони Кроос. Во втором тайме он к ассисту добавил великолепный гол - немец поймал с лету мяч метров с 23-24.

Поздний гол Лукаса Переса после ошибки Куртуа (Тибо, ты ли это?) напомнил нам о проблемах "Реала" с обороной, но интригу не вернул, ведь "Кадис" банально слишком мало времени проводил с мячом.

В таблице победа позволила "Реалу" подобраться к "Барсе" на расстояние двух очков. "Кадис", в свою очередь, на те же два балла отстает от спасительной 17-й строчки. Для обеих команд все главные битвы еще впереди.

14-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Кадис" - 2:1

Голы: Милитао, 40, Кроос, 70 - Лукас Перес, 82

"Реал": Куртуа - Васкес (Начо, 88), Милитао, Алаба, Менди - Модрич (Камавинга, 85), Чуамени, Кроос - Вальверде, Родриго (Себальос, 82), Винисиус

"Кадис": Ледесма - Карселен, Фали Хименес, Кала (Хосе Мари, 73), Эспино - Алехо (Бонгонда, 56), Феде, Алькарас (Окампо, 56), Собрино (Негредо, 78) - Алекс, Лосано (Лукас Перес, 72)

Предупреждения: Милитао, 19, Винисиус, 28, Алаба, 37 - Фали Хименес, 28, Собрино, 44, Алехо, 55