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Примера. Реал Мадрид - Кадис 2:1. Кроос не отпускает Барсу в отрыв

Испания
(1 голосов)

Сильный матч от опытного немца

Примера. Реал Мадрид - Кадис 2:1. Кроос не отпускает Барсу в отрыв

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alvaro Medranda/NurPhoto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Поражение от "Райо Вальекано" в предыдущем туре поставило "Реал" в позицию догоняющего в чемпионской гонке, а тут терять очки уже никак нельзя.

"Кадис" - далеко не топ, но в прошлых сезонах создавал Мадриду уйму проблем, да и сегодня тоже легкой прогулки у Королевского клуба не получилось. Да, у него был мяч, но не было движения; были удары, но не было моментов. И так почти все 90 минут.

Именно "Кадис" первым создал голевой шанс - это Эспино пробил издали в перекладину. "Реал" же очень долго атаковал стерильно, и лишь перед перерывом взорвался долгожданным голом. Эдер Милитао отличился во втором матче подряд, но и навес от Тони Крооса надо отмечать. Так подать - искусство.

Второй тайм начался точно как первый - "Кадис" создал голевой эпизод для Собрино, который отразил Куртуа, после чего "Реал" забрал мяч и вообще его не отдавал.

Моментов у "Сливочных" опять было немного, но все же игровое преимущество постоянно росло. Гости уставали под давлением, у них проседала концентрация, и дело чудом не завершилось разгромом. К примеру, удар Вальверде в уже пустой угол случайно попал в кого-то из защитников. Также удивительным ляпом отметился Модрич.

А вот кто сегодня не мазал, так это Тони Кроос. Во втором тайме он к ассисту добавил великолепный гол - немец поймал с лету мяч метров с 23-24.

Поздний гол Лукаса Переса после ошибки Куртуа (Тибо, ты ли это?) напомнил нам о проблемах "Реала" с обороной, но интригу не вернул, ведь "Кадис" банально слишком мало времени проводил с мячом.

В таблице победа позволила "Реалу" подобраться к "Барсе" на расстояние двух очков. "Кадис", в свою очередь, на те же два балла отстает от спасительной 17-й строчки. Для обеих команд все главные битвы еще впереди.

14-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Кадис" - 2:1

Голы: Милитао, 40, Кроос, 70 - Лукас Перес, 82

"Реал": Куртуа - Васкес (Начо, 88), Милитао, Алаба, Менди - Модрич (Камавинга, 85), Чуамени, Кроос - Вальверде, Родриго (Себальос, 82), Винисиус

"Кадис": Ледесма - Карселен, Фали Хименес, Кала (Хосе Мари, 73), Эспино - Алехо (Бонгонда, 56), Феде, Алькарас (Окампо, 56), Собрино (Негредо, 78) - Алекс, Лосано (Лукас Перес, 72)

Предупреждения: Милитао, 19, Винисиус, 28, Алаба, 37 - Фали Хименес, 28, Собрино, 44, Алехо, 55

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В статье: Реал (Мадрид) Кадис
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Комментарии (2)
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metall5291 (Kharkiv)
11.11.2022 в 00:38
Слава Богу. Поскольку впереди чемпионат мира, все берегут руки-ноги и играют в половину силы. А некоторые даже косят, чтобы случайно не травмироваться. Это не только о Реале. Это обо всех. И обо всех чемпионатах. От игры не в восторге, но Кроосу - браво.
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sasha_lv (Львів)
11.11.2022 в 00:26
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