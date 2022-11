Примера. Реал Мадрид - Кадис 2:1. Кроос не отпускает Барсу в отрыв

Поражение от "Райо Вальекано" в предыдущем туре поставило "Реал" в позицию догоняющего в чемпионской гонке, а тут терять очки уже никак нельзя.

"Кадис" - далеко не топ, но в прошлых сезонах создавал Мадриду уйму проблем, да и сегодня тоже легкой прогулки у Королевского клуба не получилось. Да, у него был мяч, но не было движения; были удары, но не было моментов. И так почти все 90 минут.

Именно "Кадис" первым создал голевой шанс - это Эспино пробил издали в перекладину. "Реал" же очень долго атаковал стерильно, и лишь перед перерывом взорвался долгожданным голом. Эдер Милитао отличился во втором матче подряд, но и навес от Тони Крооса надо отмечать. Так подать - искусство.

7 - @edermilitao ???????? has scored seven goals for @realmadriden ⚪️⚪️ in all competitions, all with the head and with a different assistant. It's the first time the Brazilian score in consecutive games for Los Blancos, both in @LaLigaEN. Header. pic.twitter.com/xSsmjTWCfX