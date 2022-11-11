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Гави побил рекорд Фабрегаса - теперь он самый молодой испанец на ЧМ

Испания
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Фабрегасу было 19, когда он ехал на мундиаль

Гави побил рекорд Фабрегаса - теперь он самый молодой испанец на ЧМ

Фото: ESPN

Новина українською

Луис Энрике заявил хавбека "Барселоны" Гави на чемионат мира в Катаре. 18-летний испанец стал самым молодым игроком в заявке "красной фурии" на мундиаль в истории.

Прошлый рекорд принадлежал Сеску Фабрегасу. В 2006-м году он попал в состав Испании, когда ему уже месяц было 19 лет.

Гави 18 исполнилось в конце августа.

Чемпионат мира стартует 20-го ноября. Испания сыграет в группе с Германией, Японией и Коста-Рикой.

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В статье: Испания Катар Чемпионат мира 2022 Гави
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Источник:
marca.com

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