Испания
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Гави побил рекорд Фабрегаса - теперь он самый молодой испанец на ЧМ
Фабрегасу было 19, когда он ехал на мундиаль
Фото: ESPN
Луис Энрике заявил хавбека "Барселоны" Гави на чемионат мира в Катаре. 18-летний испанец стал самым молодым игроком в заявке "красной фурии" на мундиаль в истории.
Прошлый рекорд принадлежал Сеску Фабрегасу. В 2006-м году он попал в состав Испании, когда ему уже месяц было 19 лет.
Гави 18 исполнилось в конце августа.
Чемпионат мира стартует 20-го ноября. Испания сыграет в группе с Германией, Японией и Коста-Рикой.
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Источник:marca.com
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