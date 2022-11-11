Пике объяснил за что был удален в матче с Осасуной: Я не срал ни на чью мать

Защитник "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал свое удаление в последнем матче за "сине-гранатовых" с "Осасуной" (2:1). Он отрицает, что нагрубил арбитру.

Ранее испанские СМИ сообщили, что судья удалил испанца именно за то, что он упомянул его мать, когда подошел поговорить.