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Пике объяснил за что был удален в матче с Осасуной: Я не срал ни на чью мать
Судья удалил его замечание
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Защитник "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал свое удаление в последнем матче за "сине-гранатовых" с "Осасуной" (2:1). Он отрицает, что нагрубил арбитру.
Ранее испанские СМИ сообщили, что судья удалил испанца именно за то, что он упомянул его мать, когда подошел поговорить.
"Я даю интервью с 17 лет. Теперь я свободен, больше не нужно загонять себя в рамки и говорить то, что нужно. Я не срал ни на чью мать. Объясню, как все было.
В перерыве, после того как судья нам насолил – первая желтая Левандовскому, непоставленный угловой, фол на Маркосе Алонсо... Мы пошли в туннель, и я сказал ему, что он всегда вредит нам. За это он меня удалил.
Я удивлен, что он удалил меня за это. За малейшую мелочь тебя удаляют, и ты ничего не можешь сказать. В АПЛ судьи позволяют говорить с ними.
Я, уже удаленный, иду в раздевалку с одноклубниками. Кто-то сказал: "Срал я на твою мать…" Судья услышал слова и подумал, что это я сказал", – приводит слова Пике Goal.com.
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