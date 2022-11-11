 Пике объяснил за что был удален в матче с Осасуной: Я не срал ни на чью мать ᐉ UA-Футбол
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Пике объяснил за что был удален в матче с Осасуной: Я не срал ни на чью мать

Испания
(1 голосов)

Судья удалил его замечание

Пике объяснил за что был удален в матче с Осасуной: Я не срал ни на чью мать

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Защитник "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал свое удаление в последнем матче за "сине-гранатовых" с "Осасуной" (2:1). Он отрицает, что нагрубил арбитру.

Ранее испанские СМИ сообщили, что судья удалил испанца именно за то, что он упомянул его мать, когда подошел поговорить.

"Я даю интервью с 17 лет. Теперь я свободен, больше не нужно загонять себя в рамки и говорить то, что нужно. Я не срал ни на чью мать. Объясню, как все было.

В перерыве, после того как судья нам насолил – первая желтая Левандовскому, непоставленный угловой, фол на Маркосе Алонсо... Мы пошли в туннель, и я сказал ему, что он всегда вредит нам. За это он меня удалил.

Я удивлен, что он удалил меня за это. За малейшую мелочь тебя удаляют, и ты ничего не можешь сказать. В АПЛ судьи позволяют говорить с ними.

Я, уже удаленный, иду в раздевалку с одноклубниками. Кто-то сказал: "Срал я на твою мать…" Судья услышал слова и подумал, что это я сказал", – приводит слова Пике Goal.com.

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В статье: Барселона Осасуна (Памплона) Жерар Пике
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Источник:
goal.com

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Комментарии (1)
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ALEX777CHAPMAN (Кропивницький)
11.11.2022 в 22:07
як це типово для месс0зб0чених блаугранас кулес..а де той криворізький мамк0г0н у нього з'явився недолугий послідовниктакий собі корєфан по Барсілоні..ой забув, він ж з шарлоткою месс0зб0чать і пацифіст у них на підтанцьовках..фу-ууу
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