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Кубок короля. Элитные клубы громят любителей, вылет двух украинцев (обновляется)
Старейший турнир Испании пока проходит с минимумом неожиданностей
Фото: osasuna.es
Сегодня, 12 ноября, стартует 1-й раунд Кубка короля-2022/23. В нем примут участие все клубы Примеры, кроме участников будущего Суперкубка - "Реала", "Барселоны", "Бетиса" и "Валенсии".
Согласно регламенту, все противостояния состоят из одного матча. Поединки проходят на полях команд из низших дивизионов.
Вторая половина матчей 1-го раунда Кубка короля будет сыграна завтра, 13 ноября.
Клубы Примеры в первый день Кубка идут без потерь и даже нервов, что и понятно - в соперниках у них на этой стадии исключительно любительские коллективы. Особенно увлеклась "Мальорка", наколотившая целых 6 мячей.
Также отмечаем вылет сразу двух украинцев в первый же день состязаний. Защитник Орест Лебеденко из "Луго" и вратарь Никита Федотов из "Понферрадины" провели по 90 минут, но их команды вылетели от соперников, которых превосходили в классе.
Ну, и напоследок еще одно необычное явление случилось сегодня в автономном сообществе Мадрид - там на города и поселки налетел ураган, из-за чего многие матчи начались с опозданием. Выглядело это все примерно так.
⛈️ ¡La que está cayendo en Navalcarnero!— Tiempo de Juego (@tjcope) November 12, 2022
???? Navalcarnero - Logroñés
????️ @juanf_bobadilla y su "vaya huracán está pasando por Navalcarnero" #CopaDelRey #LaCopaEnCOPE pic.twitter.com/XFYanOxEzP
"Фуэнтес" (VI дивизион) - "Осасуна" - 1:4
Голы: Рекуэно, 44 - Брашанац, 42, Видаль, 49, Кике, 54, 64
"Олот" (IV) - "Леванте" (ІІ) - 0:2
Голы: Сольдадо, 6, 26, Пубиль, 32, Мораталья, 35 (автогол)
"Барбадас" (VI) - "Вальядолид" - 0:2
Голы: Марсело Фариа, 12 (автогол), Серхио Леон, 39
"Манакор" (V) - "Андорра" (ІІ) - 1:3
Голы: Нико Рубио, 60 - Касадесус, 35, Марк Фернандес, 50, Якобо Гонсалес, 55
"Сагунтино" (IV) - "Аморебьета" (ІІІ) - 1:0
Гол: Хуанма Асеведо, 116 (с пенальти)
"Гихуэло" (IV) - "Депортиво" (ІІІ) - 2:0
Голы: Пере Кармона, 70, Куки, 72 (автогол)
"Навалькарнеро" (IV) - "Логроньес" (ІІІ) - 1:3
Голы: Давид Родригес, 65 - Рикарду Шутте, 86, Клаудио, 93, 104
"Уэтор-Тахар" (V) - "Альбасете" (ІІ) - 0:3
Голы: Рубен Мартинес, 104, Хонатан Дубасин, 110, Майкель Меса, 118
"Гвадалахара" (IV) - "Понферрадина" (ІІ) - 2:1
Голы: Даниэль Гальярдо, 11, Альваро Сантьяго, 21 - Наранхо, 77
"Герника" (IV) - "Леганес" (ІІ) - 0:0 (по пенальти 6:5)
"Аренас Гечо" (IV) - "Луго" (ІІ) - 1:0
Гол: Иньиго Гомеса, 75
"Беасайн" (IV) - "Спортинг" (ІІ) - 2:3
Голы: Кристиан Санс, 25, Маркель Пита, 56 - Джурджевич, 8, Ривера, 75, Кристо Гонсалес, 120
"Расинг Риоха" (IV) - "Химнастик" (ІІІ) - 0:2
Голы: Лупу, 12, Эрик Монтес, 26
"Сестао Ривер" (IV) - "Расинг Ферроль" (ІІІ) - 1:0
Гол: Леандро Мартинес, 47
"Утрера" (IV) - "Сеута" (ІІІ) - 0:1
Гол: Родри, 84
"Алькора" (VI) - "Эльче" - 0:3
Голы: Понсе, 2, Рохер Марти, 13, 66
"Аутоль" (VI) - "Мальорка" - 0:6
Голы: Абдон, 16, 35, Гренье, 18, Анхель, 29, 72, Кадевере, 88
"Кристо Атлетико" (IV) - "Ибица" (ІІ) -
Голы:
"Касереньо" (IV) - "Кордоба" (ІІІ) -
Голы:
"Кория" (IV) - "Фуэнлабрада" (ІІІ) -
Голы:
"Санта-Амалия" (VI) - "Вильярреал" -
Голы:
"Ринкон" (VI) - "Эспаньол" -
Голы:
"Альмасан" (V) - "Атлетико" -
Голы:
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