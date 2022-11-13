Кубок короля. Вильярреал забил 9 раз, Атлетико - дважды, украинцы вылетели

Сегодня, 12 ноября, стартует 1-й раунд Кубка короля-2022/23. В нем примут участие все клубы Примеры, кроме участников будущего Суперкубка - "Реала", "Барселоны", "Бетиса" и "Валенсии".

Согласно регламенту, все противостояния состоят из одного матча. Поединки проходят на полях команд из низших дивизионов.

Вторая половина матчей 1-го раунда Кубка короля будет сыграна завтра, 13 ноября.

Клубы Примеры в первый день Кубка идут без потерь и даже нервов, что и понятно - в соперниках у них на этой стадии исключительно любительские коллективы. Особенно увлекся "Вильярреал", наколотивший целых 9 мячей.

Также отмечаем вылет сразу двух украинцев в первый же день состязаний. Защитник Орест Лебеденко из "Луго" и вратарь Никита Федотов из "Понферрадины" провели по 90 минут, но их команды вылетели от соперников, которых превосходили в классе.

Ну, и напоследок еще одно необычное явление случилось сегодня в автономном сообществе Мадрид - там на города и поселки налетел ураган, из-за чего многие матчи начались с опозданием. Выглядело это все примерно так.

⛈️ ¡La que está cayendo en Navalcarnero!



???? Navalcarnero - Logroñés



????️ @juanf_bobadilla y su "vaya huracán está pasando por Navalcarnero" #CopaDelRey #LaCopaEnCOPE pic.twitter.com/XFYanOxEzP — Tiempo de Juego (@tjcope) November 12, 2022

"Фуэнтес" (VI дивизион) - "Осасуна" - 1:4

Голы: Рекуэно, 44 - Брашанац, 42, Видаль, 49, Кике, 54, 64

"Олот" (IV) - "Леванте" (ІІ) - 0:2

Голы: Сольдадо, 6, 26, Пубиль, 32, Мораталья, 35 (автогол)

"Манакор" (V) - "Андорра" (ІІ) - 1:3

Голы: Нико Рубио, 60 - Касадесус, 35, Марк Фернандес, 50, Якобо Гонсалес, 55

"Сагунтино" ( IV) - "Аморебьета" (ІІІ) - 1:0

Гол: Хуанма Асеведо, 116 (с пенальти)

"Гихуэло" ( IV) - "Депортиво" (ІІІ) - 2:0

Голы: Пере Кармона, 70, Куки, 72 (автогол)

"Навалькарнеро" (IV) - "Логроньес" (ІІІ) - 1:3

Голы: Давид Родригес, 65 - Рикарду Шутте, 86, Клаудио, 93, 104

"Уэтор-Тахар" (V) - "Альбасете" (ІІ) - 0:3

Голы: Рубен Мартинес, 104, Хонатан Дубасин, 110, Майкель Меса, 118

"Гвадалахара" ( IV) - "Понферрадина" (ІІ) - 2:1

Голы: Даниэль Гальярдо, 11, Альваро Сантьяго, 21 - Наранхо, 77

"Герника" ( IV) - "Леганес" (ІІ) - 0:0 (по пенальти 6:5)

"Аренас Гечо" ( IV) - "Луго" (ІІ) - 1:0

Гол: Иньиго Гомеса, 75

"Барбадас" (VI) - "Вальядолид" - 0:2

Голы: Марсело Фариа, 12 (автогол), Серхио Леон, 39

"Беасайн" (IV) - "Спортинг" (ІІ) - 2:3

Голы: Кристиан Санс, 25, Маркель Пита, 56 - Джурджевич, 8, Ривера, 75, Кристо Гонсалес, 120

"Расинг Риоха" (IV) - "Химнастик" (ІІІ) - 0:2

Голы: Лупу, 12, Эрик Монтес, 26

"Сестао Ривер" ( IV) - "Расинг Ферроль" (ІІІ) - 1:0

Гол: Леандро Мартинес, 47

"Утрера" (IV) - "Сеута" (ІІІ) - 0:1

Гол: Родри, 84

"Алькора" (VI) - "Эльче" - 0:3

Голы: Понсе, 2, Рохер Марти, 13, 66

"Аутоль" (VI) - "Мальорка" - 0:6

Голы: Абдон, 16, 35, Гренье, 18, Анхель, 29, 72, Кадевере, 88

"Кристо Атлетико" (IV) - "Ибица" (ІІ) - 0:2

Голы: Кристиан Эррера, 98, Сулейман Камара, 119

"Касереньо" ( IV) - "Кордоба" (ІІІ) - 3:0

Голы: Иван Фернандес, 10, Солано, 45+1 (с пенальти), Мигель Гарси, 83

"Кория" ( IV) - "Фуэнлабрада" (ІІІ) - 2:0

Голы: Альберто Бернардо, 41, Сера, 55

"Санта-Амалия" (VI) - "Вильярреал" - 0:9

Голы: Колладо, 31, Баэна, 35, Моралес, 36, Чуквезе, 47, 49, Коклен, 61, Жерар Морено, 74, 87, Капу, 80

"Ринкон" (VI) - "Эспаньол" - 0:3

Голы: Пуадо, 60, Эспозито, 70, Хоселу, 83

"Альмасан" (V) - "Атлетико" - 0:2

Голы: Корреа, 35, Жоау Феликс, 63