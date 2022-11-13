Моуриньо может стать тренером Реала. Есть одно условие

Португальский наставник Жозе Моуриньо может вернуться в "Реал", если Карло Анчелотти завершит карьеру.

На данный момент коуч не ведет переговоров с "Ромой" о новом контракте. В этом не заинтересованы ни тренер, ни клуб. При этом, срок действующего соглашения истекает летом 2024 года.

В это же время президент "Реала" Флорентино Перес проявляет интерес к Моуриньо, который уже работал в клубе с 2010 по 2013 год. При Жозе мадридский клуб выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Известно, что Карло Анчелотти, тренирующий "Мадрид" сейчас, в конце сезона может принять решение о завершении карьеры. Если это произойдет, то Перес будет контактировать с Моуриньо следующим летом.