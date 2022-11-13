Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Моуриньо может стать тренером Реала. Есть одно условие
Таков сценарий возможен, но пока лишь на стадии рассмотрения
ANSA
Португальский наставник Жозе Моуриньо может вернуться в "Реал", если Карло Анчелотти завершит карьеру.
На данный момент коуч не ведет переговоров с "Ромой" о новом контракте. В этом не заинтересованы ни тренер, ни клуб. При этом, срок действующего соглашения истекает летом 2024 года.
В это же время президент "Реала" Флорентино Перес проявляет интерес к Моуриньо, который уже работал в клубе с 2010 по 2013 год. При Жозе мадридский клуб выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
Известно, что Карло Анчелотти, тренирующий "Мадрид" сейчас, в конце сезона может принять решение о завершении карьеры. Если это произойдет, то Перес будет контактировать с Моуриньо следующим летом.
Популярное сейчас
- Гутцайт о Беленюке: Этот человек нигде не работал
- Поражение Сити, отрыв Арсенала, травма Миколенко. Главные новости за 12 ноября
- Кубок короля. Вильярреал забил 9 раз, Атлетико - дважды, украинцы вылетели
- Пике получил красную карточку в своем последнем матче. Он даже не выходил на поле
- Империя наносит ответный удар. Ванда Нара снялась в откровенном клипе своего любовника. ВИДЕО
- Красотка дня. Главная фанатка обидчика Днепра-1 в Лиге Конференций. ФОТО