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Моуриньо может стать тренером Реала. Есть одно условие

Испания
(1 голосов)

Таков сценарий возможен, но пока лишь на стадии рассмотрения

Моуриньо может стать тренером Реала. Есть одно условие

ANSA

Новина українською

Португальский наставник Жозе Моуриньо может вернуться в "Реал", если Карло Анчелотти завершит карьеру.

На данный момент коуч не ведет переговоров с "Ромой" о новом контракте. В этом не заинтересованы ни тренер, ни клуб. При этом, срок действующего соглашения истекает летом 2024 года.

В это же время президент "Реала" Флорентино Перес проявляет интерес к Моуриньо, который уже работал в клубе с 2010 по 2013 год. При Жозе мадридский клуб выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Известно, что Карло Анчелотти, тренирующий "Мадрид" сейчас, в конце сезона может принять решение о завершении карьеры. Если это произойдет, то Перес будет контактировать с Моуриньо следующим летом.

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В статье: Жозе Моуриньо Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
Roma Press

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