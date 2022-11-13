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Левандовский: Я знал, что мы не возьмем все трофеи в мой первый сезон в Барселоне
Поляк готов и дальше работать на результат
Фото: fcbarcelona.com
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски дал комментарий о вылете команды из Лиги чемпионов:
– Каковы причины вылета "Барселоны" из Лиги чемпионов?
– Я знал, что мы не возьмем все трофеи в мой первый же сезон в "Барселоне". Команда по-прежнему перестраивается, ей нужно время. Все это – часть процесса.
Мы должны играть в 1/8 финала Лиги чемпионов. Не получилось, но мы многому научились, ведь здесь много молодых игроков. Мы допускали ошибки, а на этом уровне нужно всегда быть готовым.
Нужно учиться побеждать – без разницы, как. Не имеет значения, насколько хорошо или плохо играла команда. Самое важное – три очка, – сказал нападающий "Барселоны".
Напомним, каталонский клуб занял 3-е место в группе с "Баварией", "Интером" и "Викторией". Теперь команда сыграет с стыковых матчах Лиги Европы с "Ман Юнайтед".
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