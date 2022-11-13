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Альба: Энрике - лучший тренер в мире. Он выстраивает близкие отношения с игроками

Испания
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Игрок ценит опыт игры под руководством коуча

Альба: Энрике - лучший тренер в мире. Он выстраивает близкие отношения с игроками

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Левый защитник "Барселоны" Жорди Альба рассказал, что считает Луиса Энрике лучшим тренером мира:

– Что вы можете сказать об отношении Луиса Энрике к себе? Он всегда вызывает вас в сборную, хоть вы и стали реже играть за "Барселону".

– Мы знакомы еще со времен работы в "Барселоне". Это прямой человек, который очень доверяет игрокам. Я всегда говорил, что считаю его лучшим тренером мира. Это касается не только профессиональных, но и человеческих качеств. Он выстраивает близкие отношения с игроками, помогает им. Это важно для многих игроков, в том числе и для меня.

– Он сказал, что считает себя лучшим тренером мира. Как бы вы описали его как тренера и лидера?

– У него сильный характер. Это очень важно для тренера – он должен уметь донести идею и повести всех игроков за собой. Это очень сложно, но Энрике достигал этого во всех командах, где работал. Мы все делаем то, что он говорит. В этом Энрике – лучший.

– Считаете ли вы, что Энрике слишком сильно критикуют? Возможно, дело в том, какую планку он задал, работая в "Барсе"?

– Я не думаю, что его это волнуют. В наши дни критика – это самое обычное явление. Это касается не только "Барселоны", но и любой команды. Думаю, Энрике уже этого не боится, как и все игроки. Мы должны концентрироваться на том, чтобы показывать максимум. Это касается и игроков, и тренерского штаба.

Конечно, все будет хорошо. Мы отдадим все силы ради того, чтобы Испания прошла как можно дальше, - сказал Альба.

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В статье: Хорди Альба Барселона Луис Энрике
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Источник:
Mundo Deportivo

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