Барселона может подписать полузащитника Манчестер Сити зимой

Хавбек "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган может перейти в "Барселону" в зимнее трансферное окно.

Главный тренер "сине-гранатовых" хотел бы подписать Бернарду Силву, но в "Барселоне" понимают, что приобрести португальца зимой будет практически невозможно - он является важной частью состава команды Хосепа Гвардиолы.

Таким образом, альтернативой португальцу является Гюндоган, чей контракт истекает в июне 2023 года. В "Барселоне" очень ценят талант немца и считают его универсальным игроком.