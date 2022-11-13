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Барселона может подписать полузащитника Манчестер Сити зимой

Испания
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Игрок имеет шанс переехать в Испанию

Барселона может подписать полузащитника Манчестер Сити зимой

Фото: Manchester City

Новина українською

Хавбек "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган может перейти в "Барселону" в зимнее трансферное окно.

Главный тренер "сине-гранатовых" хотел бы подписать Бернарду Силву, но в "Барселоне" понимают, что приобрести португальца зимой будет практически невозможно - он является важной частью состава команды Хосепа Гвардиолы.

Таким образом, альтернативой португальцу является Гюндоган, чей контракт истекает в июне 2023 года. В "Барселоне" очень ценят талант немца и считают его универсальным игроком.

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В статье: Барселона Илкай Гюндоган Манчестер Сити
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Источник:
Mundo Deportivo

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