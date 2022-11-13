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Кубок короля. Жирона 120 минут мучилась с любителями, победный дубль от Бланко-Лещука (обновляется)
В Испании продолжается дебютный раунд Кубка-2022/23
Фото: twitter.com/gironafc
Сегодня, 13 ноября, заканчивается 1-й раунд Кубка короля-2022/23. В нем принимают участие все клубы Примеры, кроме участников будущего Суперкубка - "Реала", "Барселоны", "Бетиса" и "Валенсии".
Согласно регламенту, все противостояния состоят из одного матча. Поединки проходят на полях команд из низших дивизионов.
Первая группа команд уже провели свои матчи вчера. О них читайте тут.
Клубы Примеры продолжают идти по Кубку без потерь, но сегодня "Жирона" заставила своих фанов понервничать. В матче с любителями из Кастилии-Ла-Манчи каталонцам пришлось играть дополнительное время, где их выручил гол легенды клуба Кристиана Стуани.
Также отмечаем отличный матч от экс-форварда "Карпат" и "Шахтера" Гонсало Бланко-Лещука, который дублем вывел в следующий раунд "Эйбар", а еще решающий гол экс-динамовца Франа Соля за "Малагу".
"Мольерусса" (VI) - "Райо Вальекано" - 1:3
Голы: Магно, 33 - Бебе, 23, Диего Мендес, 51, Камельо, 78
"Кинтанар Дель Рей" (V) - "Жирона" - 1:2
Голы: Антонио Мехиас, 76 (с пенальти) - Рикельме, 17, Стуани, 97
"Вименор" (V) - "Мирандес" (ІІ) - 0:2
Голы: Роберто Лопес, 31, Маркос Пауло, 37
"Леальтад" (V) - "Тенерифе" (II) - 0:2
Голы: Алассан, 3, Элади Соррилья, 84 (с пенальти)
"Лас Росас" (V) - "Эйбар" (ІІ) - 0:3
Голы: Бланко-Лещук, 74, 78, Хави Муньос, 89
"Пенья Депортива" (IV) - "Малага" (ІІ) - 1:1 (по пенальти 7:8)
Голы: Кристето, 33 (с пенальти) - Фран Соль, 43
"Альфаро" (IV) - "Картахена" (ІІ) - 0:1
Гол: Альфредо Ортуньо, 83
"Рекреативо" (IV) - "Бургос" (ІІ) - 0:0 (по пенальти 3:4)
"Химнастика" (IV) - "Овьедо" (ІІ) - 2:3
Голы: Маротиас, 54, Чамо, 89 - Борха Бастон, 7, 50, Сангальи, 114
"Диокесано" (IV) - "Сарагоса" (ІІ) - 1:0
Гол: Дани Салес, 29 (с пенальти)
"Хувентуд" (IV) - "Уэска" (ІІ) - 2:2 (по пенальти 3:2)
Голы: Хави Лопес, 23, Чаморро, 30 - Дани Ескриче, 52, Вильяр, 72
"Атлетико Пасо" (IV) - "Мурсия" (ІІІ) - 1:1 (по пенальти 3:2)
Голы: Сабалета, 86 - Андрес Карраско, 15 (с пенальти)
"Манреса" (IV) - "Понтеведра" (III) - 1:3
Голы: Чурре, 1 (автогол) - Абеленда, 29, 58, Йелько Пино, 32
"Арнедо" (IV) - "Атлетико Балеарес" (ІІІ) - 1:1 (по пенальти 4:3)
Голы: Арпон, 74 - Адигибе, 34
"Унион Адарве" (IV) - "Линарес Депортиво" (ІІІ) - 1:2
Голы: Борха Парис, 59 - Фран Кальехон, 33, Фран Гарсия, 43
"Ибица Ислас Питиусас" (IV) - "Райо Махадаонда" (ІІІ) - 3:1
Голы: Берналь, 62, Альваро Фернандес, 74 (автогол), Пеньяфорт, 90+6 - Касадо, 55
"Эркулес" (IV) - "Ла Нусия" (ІІІ) - 2:4
Голы: Труйольс, 58, Харпер, 63 - Фер Пина, 52, Райгаль, 76, 98, Ромера, 119
"Веларде" (VI) - "Севилья" -
Начало в 17:00
"Альгар" (VI) - "Сельта" -
Начало в 17:00
"Сирбонеро" (IV) - "Интерсити" (ІІІ) -
Начало в 17:00
"Теруэль" (IV) - "Лас-Пальмас" (ІІ) -
Начало в 17:30
"Йеклано" (IV) - "Гранада" (ІІ) -
Начало в 18:00
"Корусо" (IV) - "Эльденсе" (ІІІ) -
Начало в 18:00
"Сан-Хуан" (IV) - "Нумансия" (ІІІ) -
Начало в 18:00
"Оренсе" (IV) - "Алькоркон" (III) -
Начало в 18:00
"Льейда" (IV) - "Алавес" (ІІ) -
Начало в 19:00
"Утебо" (IV) - "Мерида" (ІІІ) -
Начало в 19:00
"Реал Унион" (ІІІ) - "Кадис" -
Начало в 19:30
"Сан-Роке Лепе" (IV) - "Хетафе" -
Начало в 19:30
"Касалехас" (VI) - "Реал Сосьедад" -
Начало в 20:00
"Арентейро" (IV) - "Альмерия" -
Начало в 22:00
"Альсира" (VI) - "Атлетик" -
Начало в 22:00
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