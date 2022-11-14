Кубок короля. Минус два клуба Примеры, Соль и Бланко-Лещук напомнили о себе

Сегодня, 13 ноября, заканчивается 1-й раунд Кубка короля-2022/23. В нем принимают участие все клубы Примеры, кроме участников будущего Суперкубка - "Реала", "Барселоны", "Бетиса" и "Валенсии".

Согласно регламенту, все противостояния состоят из одного матча. Поединки проходят на полях команд из низших дивизионов.

Первая группа команд уже провели свои матчи вчера. О них читайте тут.

Уже в первом раунде Кубка из него вылетели два клуба Примеры - "Кадис" и "Альмерия" уступили полупрофессионалам. Также по тонкому льду ходили "Жирона" и "Хетафе", но в добавленное время обоих выручили их таранные форварды - Стуани и Майораль соответственно. В то же время "Севилья", "Атлетик", "Сельта", "Райо Вальекано" и "Реал Сосьедад" без видимых проблем прошли дальше.

Кроме того, отмечаем голы от экс-игроков УПЛ: Густаво Бланко-Лещук дублем дальше вывел "Эйбар", а Фран Соль за "Малагу" забил и в основное время, и в серии пенальти.

"Мольерусса" (VI) - "Райо Вальекано" - 1:3

Голы: Магно, 33 - Бебе, 23, Диего Мендес, 51, Камельо, 78

"Вименор" (V) - "Мирандес" (ІІ) - 0:2

Голы: Роберто Лопес, 31, Маркос Пауло, 37

"Леальтад" (V) - "Тенерифе" ( II) - 0:2

Голы: Алассан, 3, Элади Соррилья, 84 (с пенальти)

"Лас Росас" (V) - "Эйбар" (ІІ) - 0:3

Голы: Бланко-Лещук, 74, 78, Хави Муньос, 89

"Пенья Депортива" (IV) - "Малага" (ІІ) - 1:1 (по пенальти 7:8)

Голы: Кристето, 33 (с пенальти) - Фран Соль, 43

"Альфаро" (IV) - "Картахена" (ІІ) - 0:1

Гол: Альфредо Ортуньо, 83

"Рекреативо" (IV) - "Бургос" (ІІ) - 0:0 (по пенальти 3:4)

"Кинтанар Дель Рей" (V) - " Жирона" - 1:2

Голы: Антонио Мехиас, 76 (с пенальти) - Рикельме, 17, Стуани, 97

"Химнастика" (IV) - "Овьедо" (ІІ) - 2:3

Голы: Маротиас, 54, Чамо, 89 - Борха Бастон, 7, 50, Сангальи, 114

"Диокесано" ( IV) - "Сарагоса" (ІІ) - 1:0

Гол: Дани Салес, 29 (с пенальти)

"Хувентуд" ( IV) - "Уэска" (ІІ) - 2:2 (по пенальти 3:2)

Голы: Хави Лопес, 23, Чаморро, 30 - Дани Ескриче, 52, Вильяр, 72

"Атлетико Пасо" ( IV) - "Мурсия" (ІІІ) - 1:1 (по пенальти 3:2)

Голы: Сабалета, 86 - Андрес Карраско, 15 (с пенальти)

"Манреса" (IV) - "Понтеведра" ( III) - 1:3

Голы: Чурре, 1 (автогол) - Абеленда, 29, 58, Йелько Пино, 32

"Арнедо" ( IV) - "Атлетико Балеарес" (ІІІ) - 1:1 (по пенальти 4:3)

Голы: Арпон, 74 - Адигибе, 34

"Унион Адарве" (IV) - "Линарес Депортиво" (ІІІ) - 1:2

Голы: Борха Парис, 59 - Фран Кальехон, 33, Фран Гарсия, 43

"Ибица Ислас Питиусас" ( IV) - "Райо Махадаонда" (ІІІ) - 3:1

Голы: Берналь, 62, Альваро Фернандес, 74 (автогол), Пеньяфорт, 90+6 - Касадо, 55

"Альгар" (VI) - "Сельта" - 1:6

Голы: Кристиан Муньос, 15 - Серви, 35, Карлес Перес, 55, Оскар, 59, Странд Ларсен, 62, Галан, 84 (с пенальти), Васкес, 90+1

"Эркулес" (IV) - "Ла Нусия" (ІІІ) - 2:4

Голы: Труйольс, 58, Харпер, 63 - Фер Пина, 52, Райгаль, 76, 98, Ромера, 119

"Сирбонеро" (IV) - "Интерсити" (ІІІ) - 0:1

Гол: Рафа Гальвес, 52

"Теруэль" (IV) - "Лас-Пальмас" (ІІ) - 0:1

Гол: Пехиньо, 55

"Йеклано" (IV) - "Гранада" (ІІ) - 2:3

Голы: Клементе, 78, Ревилья, 90+3 - Мигель, 20, Рикард Санчес, 41, Хорхе Молина, 65

"Корусо" (IV) - "Эльденсе" (ІІІ) - 2:2 (по пенальти 2:4)

Голы: Кастельяно, 3, Тони, 120+2 (с пенальти) - Монтес, 90+2, Клементе, 113

"Сан-Хуан" (IV) - "Нумансия" (ІІІ) - 0:2

Голы: Хесус Каррильо, 54, Рубен Меса, 72

"Оренсе" (IV) - "Алькоркон" ( III) - 1:1 (по пенальти 2:4)

Голы: Канте, 38 - Адриан Дальмау, 90

"Льейда" (IV) - "Алавес" (ІІ) - 0:1

Гол: Хара, 47

"Утебо" (IV) - "Мерида" (ІІІ) - 2:2 (по пенальти 3:4)

Голы: Альберт Росас, 18, Хона Асо, 47 - Эрик Руис, 13, Сандоваль, 73

"Веларде" (VI) - "Севилья" - 0:2

Голы: Ньянзу, 30, Рафа Мир, 90

"Реал Унион" (ІІІ) - "Кадис" - 3:2

Голы: Начо Санчес, 16, 90+3, Иван Перес, 79 - Лукас Перес, 15, Негредо, 60

"Сан-Роке Лепе" (IV) - "Хетафе" - 2:3

Голы: Альваро Васкес, 19, Сантистебан, 90+5 - Латаса, 48, Унал, 80, Майораль, 99

"Касалехас" (VI) - "Реал Сосьедад" - 1:4

Голы: Рубен Ривера, 68 - Наварро, 2, Серлот, 76, 78, Мерино, 80

"Арентейро" ( IV) - "Альмерия" - 2:0

Голы: Антон Эскобар, 4, Мелья, 79

"Альсира" (VI) - "Атлетик" - 0:2

Голы: Беренгер, 16, Нико Уильямс, 42