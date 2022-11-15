"Реал Сосьедад" продолжил сотрудничество с главным тренером команды Иманолем Альгуасилем. Клуб и 51-летний наставник договорились о новом соглашение.

Контракт подписан до лета 2025 года, сообщает официальный сайт клуба.

Альгуасиль возглавил "Сосьедад" в декабре 2018 года. За это время команда выиграла 94 матча из 199. При нем "бело-голубые" постоянно играли в еврокубках, а в сезоне 2019/20 завоевали Кубок Испании.

В настоящее время "Сосьедад" занимает 3 место в таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей "Барселоны" на 11 очков.