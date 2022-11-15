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Реал Сосьедад продолжил сотрудничество с главным тренером

Испания
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Наставнику доверяют

Реал Сосьедад продолжил сотрудничество с главным тренером

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал Сосьедад" продолжил сотрудничество с главным тренером команды Иманолем Альгуасилем. Клуб и 51-летний наставник договорились о новом соглашение.

Контракт подписан до лета 2025 года, сообщает официальный сайт клуба.

Альгуасиль возглавил "Сосьедад" в декабре 2018 года. За это время команда выиграла 94 матча из 199. При нем "бело-голубые" постоянно играли в еврокубках, а в сезоне 2019/20 завоевали Кубок Испании.

В настоящее время "Сосьедад" занимает 3 место в таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей "Барселоны" на 11 очков.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Иманоль Альгуасиль
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Источник:
realsociedad.eus

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