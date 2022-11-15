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Лапорта: Мы не можем подписывать игроков зимой по правилам финансового фэйр-плей
С деньгами проблемы
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что клуб не сможет усилиться зимой из-за необходимости соблюдения финансового фэйр-плей.
"По правилам финансового фэйр-плей в Ла Лиге, мы не можем подписывать игроков в январе.
Мы пытаемся убедить Ла Лигу быть более гибкой и позволить нам другие типы операций", – приводит слова президента "сине-гранатовых" СOPE.
Напомним, что летом "Барселоне" пришлось активировать "экономические рычаги" и продавать активы клуба, чтобы зарегистрировать летних новичков.
???????? @JoanLaportaFCB, en @EFEdeportes— El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 15, 2022
???? "Según las normas del 'fair play' financiero de LaLiga española no podemos fichar en enero. Estamos intentando convencer a LaLiga para que sea más flexible y nos permita otro tipo de interpretaciones"
???? #PartidazoCOPE pic.twitter.com/8WlHB55O9s
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