Лапорта: Мы не можем подписывать игроков зимой по правилам финансового фэйр-плей

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что клуб не сможет усилиться зимой из-за необходимости соблюдения финансового фэйр-плей.

"По правилам финансового фэйр-плей в Ла Лиге, мы не можем подписывать игроков в январе.

Мы пытаемся убедить Ла Лигу быть более гибкой и позволить нам другие типы операций", – приводит слова президента "сине-гранатовых" СOPE.