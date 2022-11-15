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Лапорта: Мы не можем подписывать игроков зимой по правилам финансового фэйр-плей

Испания
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С деньгами проблемы

Лапорта: Мы не можем подписывать игроков зимой по правилам финансового фэйр-плей

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что клуб не сможет усилиться зимой из-за необходимости соблюдения финансового фэйр-плей.

"По правилам финансового фэйр-плей в Ла Лиге, мы не можем подписывать игроков в январе.

Мы пытаемся убедить Ла Лигу быть более гибкой и позволить нам другие типы операций", – приводит слова президента "сине-гранатовых" СOPE.

Напомним, что летом "Барселоне" пришлось активировать "экономические рычаги" и продавать активы клуба, чтобы зарегистрировать летних новичков.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона
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