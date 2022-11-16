Бензема покинул тренировку в сборной Франции через 15 минут после начала

Карим Бензема покинул тренировку спустя 15 минут, после её начала, сообщает RMC Sport. Француз занимался индивидуально.

Напомним, что Бензема пропустил последние матчи "Реала" из-за повреждения бедра. Тем не менее, он попал в заявку сборной Франции на чемпионат мира в Катаре.

Нападающий "Реала" также не работал с мячом. Сам Карим прокомментировал свое состояние следующим образом:

"Я в порядке. У меня была небольшая боль, но не было разрыва или серьезной травмы. Я мог играть, но не был готов на 100%. Дело было не в том, чтобы рисковать или не рисковать, просто я не был готов на 100%. Был небольшой дискомфорт. С тех пор я хорошо работаю в тренажерном зале. Я побежал, я лег, так что все в порядке", – приводит его слова L`Equipe.

Франция сыграет свой первый матч на чемпионате мира 22 ноября против Австралии.