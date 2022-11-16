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Бензема покинул тренировку в сборной Франции через 15 минут после начала

Испания
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Француз дал комментарий по поводу своего здоровья

Бензема покинул тренировку в сборной Франции через 15 минут после начала

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

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Карим Бензема покинул тренировку спустя 15 минут, после её начала, сообщает RMC Sport. Француз занимался индивидуально.

Напомним, что Бензема пропустил последние матчи "Реала" из-за повреждения бедра. Тем не менее, он попал в заявку сборной Франции на чемпионат мира в Катаре.

Нападающий "Реала" также не работал с мячом. Сам Карим прокомментировал свое состояние следующим образом:

"Я в порядке. У меня была небольшая боль, но не было разрыва или серьезной травмы. Я мог играть, но не был готов на 100%.

Дело было не в том, чтобы рисковать или не рисковать, просто я не был готов на 100%. Был небольшой дискомфорт. С тех пор я хорошо работаю в тренажерном зале. Я побежал, я лег, так что все в порядке", – приводит его слова L`Equipe.

Франция сыграет свой первый матч на чемпионате мира 22 ноября против Австралии.

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В статье: Франция Карим Бензема Реал (Мадрид) Катар Чемпионат мира 2022
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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