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Реал – лучший клуб года на Globe Soccer Awards

Испания
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Лучший женский клуб года – "Лион"

Реал – лучший клуб года на Globe Soccer Awards

Фото: MARCA

Новина українською

"Реал" Мадрид признан лучшим клубом года на премии Globe Soccer Awards в ОАЭ. Реал висграл Лигу чемпионов, Ла Лигу, Суперкубок УЕФА.

Сейчас "Мадрид" идет первым в Испании и вышел из группы Лиги чемпионов.

Он опередил в голосовании "ПСЖ", "Манчестер Сити", "Милан", "Рому", "Ливерпуль", "Палмейрас", "Фламенго", "Аль-Хилаль" Эр-Рияд и "Видад".

Лушчий женский клуб года "Лион" в прошлом сезоне взял Лигу чемпионов и французский чемпионат.

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В статье: Реал (Мадрид) Globe Soccer Awards
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