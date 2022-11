Реал – лучший клуб года на Globe Soccer Awards

"Реал" Мадрид признан лучшим клубом года на премии Globe Soccer Awards в ОАЭ. Реал висграл Лигу чемпионов, Ла Лигу, Суперкубок УЕФА.

Сейчас "Мадрид" идет первым в Испании и вышел из группы Лиги чемпионов.

Он опередил в голосовании "ПСЖ", "Манчестер Сити", "Милан", "Рому", "Ливерпуль", "Палмейрас", "Фламенго", "Аль-Хилаль" Эр-Рияд и "Видад".

Лушчий женский клуб года "Лион" в прошлом сезоне взял Лигу чемпионов и французский чемпионат.

???? Congratulations to Real Madrid on winning the 2022 ⁣#GlobeSoccer Award for ⁣BEST MEN'S CLUB OF THE YEAR ????@RealMadrid @Emirates pic.twitter.com/ColXiwL8Lh