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Реал – лучший клуб года на Globe Soccer Awards
Лучший женский клуб года – "Лион"
Фото: MARCA
"Реал" Мадрид признан лучшим клубом года на премии Globe Soccer Awards в ОАЭ. Реал висграл Лигу чемпионов, Ла Лигу, Суперкубок УЕФА.
Сейчас "Мадрид" идет первым в Испании и вышел из группы Лиги чемпионов.
Он опередил в голосовании "ПСЖ", "Манчестер Сити", "Милан", "Рому", "Ливерпуль", "Палмейрас", "Фламенго", "Аль-Хилаль" Эр-Рияд и "Видад".
Лушчий женский клуб года "Лион" в прошлом сезоне взял Лигу чемпионов и французский чемпионат.
???? Congratulations to Real Madrid on winning the 2022 #GlobeSoccer Award for BEST MEN'S CLUB OF THE YEAR ????@RealMadrid @Emirates pic.twitter.com/ColXiwL8Lh— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 17, 2022
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