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Бензема – игрок года по версии Globe Soccer Awards

Испания
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Путельяс – лучшая футболистка

Бензема – игрок года по версии Globe Soccer Awards

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Реала" Карим Бензема признан лучшим игроком года по версии Globe Soccer Awards. Француз взял Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок УЕФА с "Реалом".

Также Карим лучший бомбардир прошлого сезона Лиги чемпионов (15 голов) и Ла Лиги (27 голов).

Француз обошел Тибо Куртуа ("Реал"), Роберт Левандовски ("Барселона"), Лионеля Месси, Килиана Мбаппе ("ПСЖ"), Эрлинга Холанда ("Манчестер Сити"), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Луиса Диаса, Мохамеда Салаха и Садьо Мане ("Ливерпуль").

Лучшей футболисткой по традиции признана Алексис Путельяс из "Барселоны". "Блауграна" выиграла примеру и дошла до финала женской Лиги чемпионов.

Напомним, что они оба получили по Золотому мячу в прошлом месяце.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) Globe Soccer Awards
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