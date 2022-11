Бензема – игрок года по версии Globe Soccer Awards

Нападающий "Реала" Карим Бензема признан лучшим игроком года по версии Globe Soccer Awards. Француз взял Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок УЕФА с "Реалом".

Также Карим лучший бомбардир прошлого сезона Лиги чемпионов (15 голов) и Ла Лиги (27 голов).

Француз обошел Тибо Куртуа ("Реал"), Роберт Левандовски ("Барселона"), Лионеля Месси, Килиана Мбаппе ("ПСЖ"), Эрлинга Холанда ("Манчестер Сити"), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Луиса Диаса, Мохамеда Салаха и Садьо Мане ("Ливерпуль").

Лучшей футболисткой по традиции признана Алексис Путельяс из "Барселоны". "Блауграна" выиграла примеру и дошла до финала женской Лиги чемпионов.

Напомним, что они оба получили по Золотому мячу в прошлом месяце.

