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Бензема – игрок года по версии Globe Soccer Awards
Путельяс – лучшая футболистка
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Реала" Карим Бензема признан лучшим игроком года по версии Globe Soccer Awards. Француз взял Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок УЕФА с "Реалом".
Также Карим лучший бомбардир прошлого сезона Лиги чемпионов (15 голов) и Ла Лиги (27 голов).
Француз обошел Тибо Куртуа ("Реал"), Роберт Левандовски ("Барселона"), Лионеля Месси, Килиана Мбаппе ("ПСЖ"), Эрлинга Холанда ("Манчестер Сити"), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Луиса Диаса, Мохамеда Салаха и Садьо Мане ("Ливерпуль").
Лучшей футболисткой по традиции признана Алексис Путельяс из "Барселоны". "Блауграна" выиграла примеру и дошла до финала женской Лиги чемпионов.
Напомним, что они оба получили по Золотому мячу в прошлом месяце.
???? Congratulations to Karim Benzema on winning the 2022 #GlobeSoccer Award for BEST MEN'S PLAYER OF THE YEAR ????@Benzema pic.twitter.com/9w8FNJjVGp— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 17, 2022
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