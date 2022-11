Анчелотти – тренер года по версии Globe Soccer Award

Карло Анчелотти признан лучшим главным тренером по версии Globe Soccer Awards. Итальянец взял Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок УЕФА в этом году.

Он обошел Пепа Гвардиолу ("Манчестер Сити"), Жозе Моуринью ("Рома"), Стефано Пиоли ("Милан"), Абела Феррейру ("Палмейрас"), Ренато Гаушо ("Гремио") и Юргена Клоппа ("Ливерпуль").

В прошлом году лучшим тренером был признан Роберто Манчини. Он взял с Италией Евро-2020.

???? Congratulations to Carlo Ancelotti on winning the 2022 ⁣#GlobeSoccer Award for ⁣BEST COACH OF THE YEAR ????@MrAncelotti @OraEgypt pic.twitter.com/gqgNbJLKGl