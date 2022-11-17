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Анчелотти – тренер года по версии Globe Soccer Award
В прошлом году был Манчини
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Карло Анчелотти признан лучшим главным тренером по версии Globe Soccer Awards. Итальянец взял Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок УЕФА в этом году.
Он обошел Пепа Гвардиолу ("Манчестер Сити"), Жозе Моуринью ("Рома"), Стефано Пиоли ("Милан"), Абела Феррейру ("Палмейрас"), Ренато Гаушо ("Гремио") и Юргена Клоппа ("Ливерпуль").
В прошлом году лучшим тренером был признан Роберто Манчини. Он взял с Италией Евро-2020.
???? Congratulations to Carlo Ancelotti on winning the 2022 #GlobeSoccer Award for BEST COACH OF THE YEAR ????@MrAncelotti @OraEgypt pic.twitter.com/gqgNbJLKGl— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 17, 2022
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