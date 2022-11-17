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Анчелотти – тренер года по версии Globe Soccer Award

Испания
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В прошлом году был Манчини

Анчелотти – тренер года по версии Globe Soccer Award

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Карло Анчелотти признан лучшим главным тренером по версии Globe Soccer Awards. Итальянец взял Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок УЕФА в этом году.

Он обошел Пепа Гвардиолу ("Манчестер Сити"), Жозе Моуринью ("Рома"), Стефано Пиоли ("Милан"), Абела Феррейру ("Палмейрас"), Ренато Гаушо ("Гремио") и Юргена Клоппа ("Ливерпуль").

В прошлом году лучшим тренером был признан Роберто Манчини. Он взял с Италией Евро-2020.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Globe Soccer Awards
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