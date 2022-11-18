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Бывший тренер Севильи возглавил аутсайдера Ла Лиги
Он стал третьим тренером команды в этом сезоне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Новым главным тренером "Эльче" стал Пабло Мачин, сообщает официальный сайт команды.
Контракт с 47-летним специалистом рассчитан до конца сезона 2022/23.
Это уже третий наставник команды в нынешнем сезоне. Ранее клуб уволил Хорхе Альмирона и Франсиско Родригеса. Мачин известен по работе с "Нумансией", "Жироной", "Севильей", "Эспаньолом" и "Алавесом". Также он работал в Саудовской Аравии с "Аль-Айном" и "Аль-Раедом" и в Китае с "Циндао Хайню".
"Эльче" занимает последнее место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав четыре очка после 14 туров.
???????? ???????????????????? ????????????????????́???? ????????— Elche Club de Fútbol ???????? (@elchecf) November 17, 2022
???? El técnico soriano se convierte en el nuevo entrenador del #ElcheCF#BienvenidoMachín pic.twitter.com/ja9EF439Ib
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