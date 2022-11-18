Бывший тренер Севильи возглавил аутсайдера Ла Лиги

Новым главным тренером "Эльче" стал Пабло Мачин, сообщает официальный сайт команды.

Контракт с 47-летним специалистом рассчитан до конца сезона 2022/23.

Это уже третий наставник команды в нынешнем сезоне. Ранее клуб уволил Хорхе Альмирона и Франсиско Родригеса. Мачин известен по работе с "Нумансией", "Жироной", "Севильей", "Эспаньолом" и "Алавесом". Также он работал в Саудовской Аравии с "Аль-Айном" и "Аль-Раедом" и в Китае с "Циндао Хайню".

"Эльче" занимает последнее место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав четыре очка после 14 туров.