Гайя получил травму и не сыграет на ЧМ. Вызван защитник Барселоны

Федерация футбола Испании сообщает, что защитник "Валенсии" Хосе Гайя не сыграет на чемпионате мира в Катаре, который стартует через 2 дня. Вместо него вызван крайний защитник "Барселоны" Бальде.

Гайя получил легкое растяжение связок правой лодыжки. Он отправится в Испанию в ближайшее время.

Вызванный ему на замену Бальде, стал основным в этом сезоне в "Барселоне". Он вытеснил Хорди Альбу, который, в отличии от него, был изначально вызван на чемпионат мира в Катаре.

Турнир стартует 20-го ноября. Испания сыграет в группе с Германией, Японией и Коста-Рикой.