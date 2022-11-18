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Гайя получил травму и не сыграет на ЧМ. Вызван защитник Барселоны
Сколько ещё травм нужно для ФИФА?
Фото: rfef.es
Федерация футбола Испании сообщает, что защитник "Валенсии" Хосе Гайя не сыграет на чемпионате мира в Катаре, который стартует через 2 дня. Вместо него вызван крайний защитник "Барселоны" Бальде.
Гайя получил легкое растяжение связок правой лодыжки. Он отправится в Испанию в ближайшее время.
Вызванный ему на замену Бальде, стал основным в этом сезоне в "Барселоне". Он вытеснил Хорди Альбу, который, в отличии от него, был изначально вызван на чемпионат мира в Катаре.
Турнир стартует 20-го ноября. Испания сыграет в группе с Германией, Японией и Коста-Рикой.
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