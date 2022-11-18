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Лапорта: Ответственность за уход Месси лежит на мне. Мы могли разрешить этот вопрос лучше

Испания
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Первые признания в том, что сделали не всё, что могли бы

Лапорта: Ответственность за уход Месси лежит на мне. Мы могли разрешить этот вопрос лучше

Фото: twitter.com/JoanLaportaFCB

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта в интервью El Tiempo рассказал, об уходе Лионеля Месси летом 2021-го. "Барселона – его дом и мы очень его любим", – сказал он.

– Насколько на вас повлияла ситуация с уходом Лионеля Месси?

– Сильно повлияла. Мы не понимали, как правильно разобраться в этой ситуации.

Я беру на себя ответственность, хотя у меня тоже было не так много вариантов. Это проблема, которая всегда была занозой для меня, ведь мы могли разрешить этот вопрос лучше.

Когда в команде есть такой футболист, как Лео Месси, это всегда очень хорошо. Он лучший в мире.

Мы убеждены: Месси знает, что "Барселона" – его дом, и что мы его очень любим.

Из уважения к "ПСЖ" и самому Месси это та тема, в которую мы не можем особо углубляться, – заявил Лапорта.

Напомним, что Лионель ушел летом 2021-го из-за потолка зарплат, установленного в Ла Лиге. "Сине-гранатовые" не могли позволить подписать с ним новое соглашение, так как регламент Примеры запрещал снижение зарплаты по контракту более чем на 50 процентов.

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В статье: Лионель Месси Жоан Лапорта Барселона
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Источник:
eltiempo.com

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