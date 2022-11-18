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Барселона – рекордсмен по количеству игроков на ЧМ. Ещё вчера первой была Бавария

Испания
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Всё из-за травмы Хосе Гайя

Барселона – рекордсмен по количеству игроков на ЧМ. Ещё вчера первой была Бавария

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Барселона" стала лидером по количеству игроков на чемпионате мира в Катаре, сообщает Mundo Deportivo. "Каталонцы" отправили 17 футболистов в 8 разных сборных.

Более того, это рекорд за всю историю проведения чемпионатов мира – ни одна команда не отправляла так много игроков на мундиаль.

Ещё вчера первой с показателем в 17 футболистов была "Бавария", пока не стало официально известно, что Садио Мане не сыграет на турнире.

Сегодня же стало, что крайний защитник "Валенсии" Хосе Гайя получил травму и не сыграет на турнире. Вместо него Энрике вызвал Алехандро Бальде из "Барселоны".

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Только в составе "Барселоны" уже 8 игроков, которые поехали на мундиаль в Катар: Эрик Гарсия, Жорди Альба, Серджи Бускетс, Педри, Гави, Ферран Торрес, Ансу Фати и Алехандро Бальде.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Испания Барселона Чемпионат мира 2022
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Источник:
mundodeportivo.com

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