Левандовский недоволен трехматчевой дисквалификацией. Говорит, не хотел обидеть судью

Бомбардир "Барселоны" Роберт Левандовский разочарован решением Ла Лиги дисквалифицировать его на три поединка.

В матче с "Осасуной" (2:1) поляк получил две желтых карточки - и за это должен был отсидеть одну игру. Еще две накинули за оскорбление арбитра Хесуса Хиля Мансано, которое тот внес в свой рапорт.

"Определенно моя дисквалификация слишком длинная. Мой жест был адресован не рефери, а скамейке запасных. Я надеюсь, что апелляция будет удовлетворена", - цитирует поляка Mundo Deportivo.

34-летний Левандовский в текущем чемпионате забил за "Барселону" 13 голов в 14 турах Ла Лиги.

В том случае, если чиновники не сократят дисквалификацию, ветерану придется пропустить матчи против "Эспаньола", "Атлетико" и "Бетиса".