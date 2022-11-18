 Левандовский недоволен трехматчевой дисквалификацией. Говорит, не хотел обидеть судью ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Левандовский недоволен трехматчевой дисквалификацией. Говорит, не хотел обидеть судью
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левандовский недоволен трехматчевой дисквалификацией. Говорит, не хотел обидеть судью

Испания
Обновлено
(2 голосов)

Поверим?

Левандовский недоволен трехматчевой дисквалификацией. Говорит, не хотел обидеть судью

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fernando Pidal/SOPA Images/LightRocket

Новина українською

Бомбардир "Барселоны" Роберт Левандовский разочарован решением Ла Лиги дисквалифицировать его на три поединка.

В матче с "Осасуной" (2:1) поляк получил две желтых карточки - и за это должен был отсидеть одну игру. Еще две накинули за оскорбление арбитра Хесуса Хиля Мансано, которое тот внес в свой рапорт.

"Определенно моя дисквалификация слишком длинная. Мой жест был адресован не рефери, а скамейке запасных. Я надеюсь, что апелляция будет удовлетворена", - цитирует поляка Mundo Deportivo.

34-летний Левандовский в текущем чемпионате забил за "Барселону" 13 голов в 14 турах Ла Лиги.

В том случае, если чиновники не сократят дисквалификацию, ветерану придется пропустить матчи против "Эспаньола", "Атлетико" и "Бетиса".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовский Барселона
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Mundo Deportivo

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Барселиниуc (землянин)
18.11.2022 в 22:03
Думаю один матч скостят. Ну, а вообще это откровенный беспредел конечно. За такое давать 3 матча дисквы? Короче Перес рулит и дело его живет. Ла Перес Лига блъ..
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.11.2022 в 21:28
лучше сунул бы мансане под нос свой хиль!)))
Ответить
0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
18.11.2022 в 22:07
Лучше бы Пике послал мансану в пике. Ему то пох уже.
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.11.2022 в 22:15
посылать мансану с хилем лёвы под носом было бы вдвойне прикольнее)))
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.11.2022 в 21:22
Ну а зачем вы*********? Получил карточку, иди молча с поля. Не малолетка, пора бы понимать, что команду подводишь.
Ответить
+2
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
18.11.2022 в 22:47
Ну зачесался нос у человека вдруг, ну шо тут такого, ну?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде