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Левандовский недоволен трехматчевой дисквалификацией. Говорит, не пытался обидеть судью
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Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fernando Pidal/SOPA Images/LightRocket
Бомбардир "Барселоны" Роберт Левандовский разочарован решением Ла Лиги дисквалифицировать его на три поединка.
В матче с "Осасуной" (2:1) поляк получил две желтых карточки - и за это должен был отсидеть одну игру. Еще две накинули за оскорбление арбитра Хесуса Хиля Мансано, которое тот внес в свой рапорт.
"Определенно моя дисквалификация слишком длинная. Мой жест был адресован не рефери, а скамейке запасных. Я надеюсь, что апелляция будет удовлетворена", - цитирует поляка Mundo Deportivo.
34-летний Левандовский в текущем чемпионате забил за "Барселону" 13 голов в 14 турах Ла Лиги.
В том случае, если чиновники не сократят дисквалификацию, ветерану придется пропустить матчи против "Эспаньола", "Атлетико" и "Бетиса".
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