Барселона хочет подписать защитника Лейпцига

"Барселона" следит за центральным защитником "Лейпцига" Йошко Гвардиолом. Наставнику каталонцев Хави нужен новый игрок в центр защиты после того, как Жерар Пике завершил карьеру.

Клуб будет следить за выступлениями 20-летнего хорвата на чемпионате мира в Катаре и собирается начать переговоры о потенциальном трансфере уже в следующем году.

Напомним, летом "Челси" предложил за футболиста 90 млн евро, но "Лейпциг" отклонил это предложение и подписал с игроком новый контракт до 2026 года.