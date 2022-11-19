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Барселона хочет подписать защитника Лейпцига
Каталонцы собираются усилить линию защиты
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" следит за центральным защитником "Лейпцига" Йошко Гвардиолом. Наставнику каталонцев Хави нужен новый игрок в центр защиты после того, как Жерар Пике завершил карьеру.
Клуб будет следить за выступлениями 20-летнего хорвата на чемпионате мира в Катаре и собирается начать переговоры о потенциальном трансфере уже в следующем году.
Напомним, летом "Челси" предложил за футболиста 90 млн евро, но "Лейпциг" отклонил это предложение и подписал с игроком новый контракт до 2026 года.
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