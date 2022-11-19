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Депай может продолжить карьеру в АПЛ

Испания
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Игрок интересен сразу нескольким клубам

Депай может продолжить карьеру в АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Барселоны" Мемфис Депай имеет возможность продолжить карьеру в АПЛ.

Нидерландский футболист "Барсы", вероятно, покинет клуб в зимнее трансферное окно. Каталонцы хотят сэкономить на зарплате игрока.

Окружение Депая ищет варианты в чемпионате Англии. Нидерландец интересен "Манчестер Юнайтед", "Арсеналу" и "Челси", но официальных предложений ни один из этих клубов еще делал.

Команды будут следить за тем, как Депай проявит себя на чемпионате мира-2022. В текущем сезоне Ла Лиги 28-летний футболист провел 2 матча и забил 1 гол.

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В статье: Барселона Мемфис Депай
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Источник:
Diario Sport

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