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Еще одна легенда Барселоны может покинуть клуб

Испания
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В очереди за Пике

Еще одна легенда Барселоны может покинуть клуб

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Опорный полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс решил покинуть клуб после завершения текущего сезона. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Контракт 34-летнего игрока с каталонцами рассчитан до конца этого сезона. Бускетс не будет продлевать соглашение и попробует свои силы в другой лиге. Одним из наиболее вероятных вариантов является МЛС.

Отметим, что всю свою клубную профессиональную карьеру Серхио выступает исключительно в составе “Барселоны”. Всего на его счету 696 матчей за "блауграну" и еще 32 завоеванных титула. В том числе в его послужном списке три победы в Лиге чемпионов.

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В статье: Серхио Бускетс Барселона
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Источник:
Marca

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