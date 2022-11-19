Еще одна легенда Барселоны может покинуть клуб

Опорный полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс решил покинуть клуб после завершения текущего сезона. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Контракт 34-летнего игрока с каталонцами рассчитан до конца этого сезона. Бускетс не будет продлевать соглашение и попробует свои силы в другой лиге. Одним из наиболее вероятных вариантов является МЛС.

Отметим, что всю свою клубную профессиональную карьеру Серхио выступает исключительно в составе “Барселоны”. Всего на его счету 696 матчей за "блауграну" и еще 32 завоеванных титула. В том числе в его послужном списке три победы в Лиге чемпионов.