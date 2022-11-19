Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Еще одна легенда Барселоны может покинуть клуб
В очереди за Пике
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Опорный полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс решил покинуть клуб после завершения текущего сезона. Об этом сообщает испанское издание Marca.
Контракт 34-летнего игрока с каталонцами рассчитан до конца этого сезона. Бускетс не будет продлевать соглашение и попробует свои силы в другой лиге. Одним из наиболее вероятных вариантов является МЛС.
Отметим, что всю свою клубную профессиональную карьеру Серхио выступает исключительно в составе “Барселоны”. Всего на его счету 696 матчей за "блауграну" и еще 32 завоеванных титула. В том числе в его послужном списке три победы в Лиге чемпионов.
Популярное сейчас
- УПЛ. Днепр-1 - Шахтер 2:1. Не просто аргумент, а аргументище
- Ман Сити больше не будет продавать игроков Арсеналу
- Днепр-1 - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Лунин получил от Реала новенький электрокар BMW - ФОТО
- Звезда МЮ и сборной Бразилии купил себе и жене по суперкару перед чемпионатом мира. ФОТО
- Артуро Видаль напился и был едва в сознании на праздновании победы в Копа Либертадорес. ВИДЕО