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Месси и Роналду вместе приняли участие в съемках рекламы

Испания
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Претендент на самую дорогую и рейтинговую

Месси и Роналду вместе приняли участие в съемках рекламы

Твіттер Роналду

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Лионель Месси и Криштиану Роналду вместе снялись в рекламе бренда LouisVuitton.

Оба футболиста одновременно выложили общую фотографию в собственные Instagram. На ней изображено, как живые легенды играют в шахматы на продукции компании, которую они рекламируют. Отметим, что Роналду опубликовал фото и в Twitter, а вот аргентинец не зарегистрирован в этой соцсети.

Суммарно за чуть больше часа оба поста собрали более 20 миллионов лайков. Интересно, что по количеству лайков Роналду обогнал Месси примерно на 1,5 миллиона.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду
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