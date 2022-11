Месси и Роналду вместе приняли участие в съемках рекламы

Лионель Месси и Криштиану Роналду вместе снялись в рекламе бренда LouisVuitton.

Оба футболиста одновременно выложили общую фотографию в собственные Instagram. На ней изображено, как живые легенды играют в шахматы на продукции компании, которую они рекламируют. Отметим, что Роналду опубликовал фото и в Twitter, а вот аргентинец не зарегистрирован в этой соцсети.

Victory is a State of Mind. A long tradition of crafting trunks photographed by @annieleibovitz for @LouisVuitton pic.twitter.com/0TsieZP40P