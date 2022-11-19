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Месси и Роналду вместе приняли участие в съемках рекламы
Претендент на самую дорогую и рейтинговую
Твіттер Роналду
Лионель Месси и Криштиану Роналду вместе снялись в рекламе бренда LouisVuitton.
Оба футболиста одновременно выложили общую фотографию в собственные Instagram. На ней изображено, как живые легенды играют в шахматы на продукции компании, которую они рекламируют. Отметим, что Роналду опубликовал фото и в Twitter, а вот аргентинец не зарегистрирован в этой соцсети.
Victory is a State of Mind. A long tradition of crafting trunks photographed by @annieleibovitz for @LouisVuitton pic.twitter.com/0TsieZP40P— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 19, 2022
Суммарно за чуть больше часа оба поста собрали более 20 миллионов лайков. Интересно, что по количеству лайков Роналду обогнал Месси примерно на 1,5 миллиона.
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