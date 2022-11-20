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Хави ждет своего увольнения в случае, если не выиграет трофеи с Барселоной
Пессимизм или реалистическое восприятие?
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "блауграны" Хави считает, что его уволят из каталонского клуба, если он не возьмет трофеи в этом сезоне.
Тренер в то же время убежден, что успехи в этом сезоне у "Барсы" будут – особенно это касается шансов в Ла Лиге.
Хави очень доволен реакцией команды на поражения от "Интера" и "Реала", случившиеся на одной неделе, и считает, что после восстановления всех травмированных игроков "Барса" будет выступать успешно.
Напомним, на паузу, связанную с проведением чемпионата мира, "Барселона" ушла на первом месте Ла Лиги.
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