Хави ждет своего увольнения в случае, если не выиграет трофеи с Барселоной

Наставник "блауграны" Хави считает, что его уволят из каталонского клуба, если он не возьмет трофеи в этом сезоне.

Тренер в то же время убежден, что успехи в этом сезоне у "Барсы" будут – особенно это касается шансов в Ла Лиге.

Хави очень доволен реакцией команды на поражения от "Интера" и "Реала", случившиеся на одной неделе, и считает, что после восстановления всех травмированных игроков "Барса" будет выступать успешно.

Напомним, на паузу, связанную с проведением чемпионата мира, "Барселона" ушла на первом месте Ла Лиги.