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Хави ждет своего увольнения в случае, если не выиграет трофеи с Барселоной

Испания
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Пессимизм или реалистическое восприятие?

Хави ждет своего увольнения в случае, если не выиграет трофеи с Барселоной

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "блауграны" Хави считает, что его уволят из каталонского клуба, если он не возьмет трофеи в этом сезоне.

Тренер в то же время убежден, что успехи в этом сезоне у "Барсы" будут – особенно это касается шансов в Ла Лиге.

Хави очень доволен реакцией команды на поражения от "Интера" и "Реала", случившиеся на одной неделе, и считает, что после восстановления всех травмированных игроков "Барса" будет выступать успешно.

Напомним, на паузу, связанную с проведением чемпионата мира, "Барселона" ушла на первом месте Ла Лиги.

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В статье: Барселона Хави
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Источник:
Diario Sport

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