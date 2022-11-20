Де Йонг: Надеюсь провести в Барселоне еще 8 или 10 лет

Полузащитник "Барселоны" Фрэнки де Йонг рассказал, на сколько времени он хочет остаться в "блаугране":

“Очень счастлив в “Барселоне”. Прекрасно, когда играю. С точки зрения жизни – здесь идеально. Вижу себя в "Барселоне" как можно дольше. Лично надеюсь еще на 8 или 10 лет в клубе.

Однажды одна газета опубликовала детали моего контракта. Я не разглашал их, только одна сторона знала об этом, поэтому это был клуб, который сделал это. Вдруг появилось письмо с вопросом, действует ли мой контракт до сих пор, потому что предыдущий президент заключал это соглашение. Меня очень раздражает, что клуб сделал это, но у меня не было больше влияния на события.

Виню тех людей в "Барселоне", которые хотели моего ухода, но ничего не собираюсь делать с этим. Да, они для меня "Барселона", потому что они возглавляют клуб. Но я не сталкиваюсь с ними в команде. В моей повседневной жизни их нет”, - сказал де Йонг.