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Кроос отказался от перехода в Баварию летом
Игрок решил остаться в составе "сливочных"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос отказался от предложения "Баварии" о контракте.
Немецкий клуб рассчитывал подписать Крооса летом 2023-го года, но футболист ответил отказом на такое предложение. В то же время сообщалось, что Кроос не ведёт переговоров о продлении контракта с "Реалом".
Напомним, Тони выступал в составе основной команды "Баварии" с 2007 по 2014 год. Вместе с мюнхенцами полузащитник становился победителем Лиги чемпионов, а также трижды выигрывал чемпионат Германии.
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