Кроос отказался от перехода в Баварию летом

Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос отказался от предложения "Баварии" о контракте.

Немецкий клуб рассчитывал подписать Крооса летом 2023-го года, но футболист ответил отказом на такое предложение. В то же время сообщалось, что Кроос не ведёт переговоров о продлении контракта с "Реалом".

Напомним, Тони выступал в составе основной команды "Баварии" с 2007 по 2014 год. Вместе с мюнхенцами полузащитник становился победителем Лиги чемпионов, а также трижды выигрывал чемпионат Германии.