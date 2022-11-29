Ла Лига призвала применить санкции к Ювентусу

Ла Лига потребовала в срочном порядке наложить санкции на "Ювентус" за нарушение финансового фэйр-плей. Это последовательная позиция и лига подавала жалобу на "старую синьору" ещё в апреле этого года.

"После отставки совета директоров "Ювентуса" поздно вечером в понедельник, 28 ноября, Ла Лига требует немедленно применить к клубу спортивные санкции.

Ла Лига уже подала официальную жалобу на "Ювентус" в УЕФА в апреле 2022 года, в которой сообщила о нарушениях правил финансового фэйр-плей, которые расследовала итальянская Guardia di Finanza.

В частности, в жалобе "Ювентус" обвинялся в учете трансферов выше их справедливой стоимости и занижении расходов на сотрудников, что является нарушением финансового фэйр-плей УЕФА. Кроме того, в жалобе "Ювентус" обвинялся в сокрытии истинной зарплатной ведомости своих игроков.

В этот понедельник в том же заявлении, выпущенном Советом директоров, представители "Ювентуса" признают очень серьезные нарушения финансовой отчетности, которые также направлены, в частности, на то, чтобы ввести в заблуждение компетентные органы УЕФА по финансовому фэйр-плей.

Ла Лига с целью продвижения финансово устойчивого футбола в Европе поддерживает эти жалобы на "Ювентус" и требует, чтобы компетентные органы немедленно применили спортивные санкции к клубу.

Ла Лига уже давно является одним из ведущих сторонников установления, применения и обеспечения соблюдения строгих правил финансовой устойчивости в футболе. В апреле этого года Ла Лига подала жалобы на нарушение финансового фэйр-плей в УЕФА против "Ювентуса", а также против "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен".

Сам испанский турнир уже почти десять лет применяет свои правила "экономического контроля" по просьбе клубов, входящих в Ла Лигу. Финансовая устойчивость имеет первостепенное значение для защиты футбольного бизнеса. Защитим наш футбол", –говорится в заявлении.

Напомним, что вчера Совет директоров клуба подал в отставку. Аньелли, Недвед и генеральный директор Маурицио Арривабене также ушли из клуба. По итогам прошлого сезона "Ювентус" зафиксировал рекордные потери в размере €254,3 млн.

Новым президентом станет Джанлука Ферреро. Его назначат 18-го ноября 2023-го на собрании акционеров клуба.