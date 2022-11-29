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В Ла Лиге верят, что Ювентус в качестве санкций могут исключить из ЛЧ
Судя по всему, у туринцев серьезные нарушения ФФП
Фото: UOL
В Ла Лиге считают, что санкциями, которые могут применить к "Ювентусу", может быть понижение в дивизионе или исключение из Лиги чемпионов. Об этом сообщает журналист Бен Джекобс.
Примера продлжит на официальном уровне подавать жалобы против "Ювентуса".
Ранее Ла Лига выпустила заявление, в котором призвала применить санкции против "Юве" на фоне отставки прошлого правления клуба.
"Синьора" закончила сезон с рекордными убытками, а клуб обвиняется в масштабном нарушении финансового фэйр-плей. Итальянские расследования показали, что руководство клуба намеренно занижала данные о расходах на сотрудников и завышала трансферные стоимости игроков.
"Ювентус" идет на 3-м месте в Серии А и отстает от "Наполи" на 10 очков, а от "Милана" всего на 2. Вылет туринцев серьезно облегчит путь "Наполи" к чемпионству.
???? LaLiga issue a strong statement calling for “immediate sports sanctions” against Juventus. LaLiga say they will continue to pursue complaints against Juventus. Sources also tell me LaLiga believe appropriate sanctions could include relegation or #UCL exclusion. pic.twitter.com/chsNJnY80e— Ben Jacobs (@JacobsBen) November 29, 2022
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