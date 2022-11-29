В Ла Лиге верят, что Ювентус в качестве санкций могут исключить из ЛЧ

В Ла Лиге считают, что санкциями, которые могут применить к "Ювентусу", может быть понижение в дивизионе или исключение из Лиги чемпионов. Об этом сообщает журналист Бен Джекобс.

Примера продлжит на официальном уровне подавать жалобы против "Ювентуса".

Ранее Ла Лига выпустила заявление, в котором призвала применить санкции против "Юве" на фоне отставки прошлого правления клуба.

"Синьора" закончила сезон с рекордными убытками, а клуб обвиняется в масштабном нарушении финансового фэйр-плей. Итальянские расследования показали, что руководство клуба намеренно занижала данные о расходах на сотрудников и завышала трансферные стоимости игроков.

"Ювентус" идет на 3-м месте в Серии А и отстает от "Наполи" на 10 очков, а от "Милана" всего на 2. Вылет туринцев серьезно облегчит путь "Наполи" к чемпионству.