Реал интересуется хавбеком сборной Аргентины. Их отпугивает ценник

"Реал" хочет себе полузащитника сборной Аргентины и "Бенфики" Энцо Фернандеса. Хавбек забил эффектный мяч в ворота Мексики во втором туре чемпионата мира.

"Мадрид" следит за футболистом уже давно, но прошлым летом приоритетом для трансфера был Орельен Чуамени. Теперь же испанцев отпугивает цена – за Фернандеса попросят около 100 миллионов евро.

Если "Реал" все же решится на трансфер, Энцо станет самым дорогим аргентинцем. Рекорд принадлежит Гонсало Игуаину, который перешел из "Наполи" в "Ювентус" в 2016-м за 90 миллионов евро.

Энцо провел за "Бенфику" 24 матча, отдал 5 голевых передач и забил 3 гола. Он пришел этим летом из "Ривер Плейта" за 12 миллионов евро.