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Реал интересуется хавбеком сборной Аргентины. Их отпугивает ценник

Испания
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Именно он забил второй в ворота Мексики

Реал интересуется хавбеком сборной Аргентины. Их отпугивает ценник

Фото: twitter.com/Argentina

Новина українською

"Реал" хочет себе полузащитника сборной Аргентины и "Бенфики" Энцо Фернандеса. Хавбек забил эффектный мяч в ворота Мексики во втором туре чемпионата мира.

"Мадрид" следит за футболистом уже давно, но прошлым летом приоритетом для трансфера был Орельен Чуамени. Теперь же испанцев отпугивает цена – за Фернандеса попросят около 100 миллионов евро.

Если "Реал" все же решится на трансфер, Энцо станет самым дорогим аргентинцем. Рекорд принадлежит Гонсало Игуаину, который перешел из "Наполи" в "Ювентус" в 2016-м за 90 миллионов евро.

Энцо провел за "Бенфику" 24 матча, отдал 5 голевых передач и забил 3 гола. Он пришел этим летом из "Ривер Плейта" за 12 миллионов евро.

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В статье: Аргентина Реал (Мадрид)
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Источник:
marca.com

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