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Атлетико Мадрид выставил цену на Жоао Феликса – 100 млн евро

Испания
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Клуб примет все предложения выше данной суммы

Атлетико Мадрид выставил цену на Жоао Феликса – 100 млн евро

Фото: Eurosport

UA-Футбол
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Мадридский "Атлетико" готов расстаться с португальским форвардом Жоао Феликсом уже в этом январе. Как сообщает издание AS, клуб сказал агенту игрока Жорже Мендешу, что примет все предложения за игрока в размере 100 млн евро и выше.

Эта сумма может включать как полноценные выплаты, так и бонусы. Летом 2019 года "Атлетико" приобрел Жоао у лиссабонской "Бенфики" за 127 миллионов евро.

Издание также сообщает об интересе к Феликсу со стороны "Манчестер Юнайтед", "ПСЖ" и "Баварии". В текущем сезоне нападающий отыграл 18 матчей за "Атлетико" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 3 ассиста.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Жоау Феликс
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